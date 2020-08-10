Захворюваність на коронавірус у Київській області за добу зменшилася вдвічі

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Київській області 9 серпня порівнянно з попередньою добою збільшилася на 21 людину до 4 197, померлих — на 1 людину до 69, тоді як 6 серпня було зафіксовано 78 нових випадків зараження.

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 4 197 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 369 дітей та у 627 медичних працівників. За добу підтверджено 21 новий випадок коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 2-х дітей 4 років і у 19 дорослих", — сказано в ньому.

Двох нових хворих госпіталізували в стаціонар, інші 19 перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь період пандемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано 742 хворих, а на самоізоляції перебувають 3 455.

За добу було виписано 8 осіб.

Всього в області одужали 2 962 людини, в тому числі 252 дитини.

"За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік, 73 роки, с. Мала Антонівка Білоцерківського району)", — сказано в повідомленні.

Всього за період пандемії в Київській області померло 69 хворих з підтвердженим COVID-19.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні почала падати захворюваність на коронавірус.

Також сьогодні почався 152-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.