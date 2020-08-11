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11 серпня 2020, вівторок, 12:04 15
Фінанси 2020-08-11T14:15:03+03:00
Українські Новини
Мінімальну зарплату можуть підвищити до 5 тис. гривень вже в серпні, — депутат

Мінімальну зарплату можуть підвищити до 5 тис. гривень вже в серпні, — депутат

Кира Молчанова
Зарплата, Мінімальна зарплата, підвищення мінімальної зарплати
Зарплата
Зарплата

Верховна Рада має намір розглянути на позачерговому пленарному засіданні у вівторок, 25 серпня збільшення мінімальної зарплати з 4,7 тис. до 5 тис. гривень.

Про це депутат Ради від фракції "Слуга народу", голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Я впевнений, що збереться (Рада на позачергове засідання), орієнтовна дата —це 25 серпня", — сказав він.

З слів депутата, озвучена дата — це ще не офіційна інформація.

Гетманцев також висловив упевненість в тому, що парламентарі підтримають ініціативу Президента Володимира Зеленського з збільшення мінімальної зарплати.

Як повідомляли Українськi Новини, 6 серпня Зеленський запропонував Раді збільшити мінімальну зарплату з 4,7 тис. до 5 тис. гривень і розраховує на підтримку Радою цієї ініціативи до вересня.

Крім того, в травні  заборгованість з виплати заробітної плати  збільшилася на 4,9%  порівняно з 1 травня до 3 142,792 млн гривень.

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