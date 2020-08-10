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10 серпня 2020, понеділок, 11:27 19
Суспільство 2020-08-10T13:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві захворюваність на коронавірус впала ще вдвічі за добу

У Києві захворюваність на коронавірус впала ще вдвічі за добу

Валерия Драгомирова
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 9 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 66 осіб до 9 564.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 66 осіб. На сьогодні в столиці вже 9 564 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — написав він.

Серед захворілих 40 жінок у віці від 19 до 81 року і дві дівчинки віком 2 і 15 років, а також 23 чоловіки у віці від 22 до 78 років і один хлопчик у віці 4 років.

У лікарні столиці госпіталізували 11 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 14, в Дарницькому — 10 і в Деснянському — 9.

Як повідомляли Українськi Новини, 8 серпня кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася на 120 осіб до 9 498, померлих — на 2 особи до 147.

Тим часом захворюваність на коронавірус в Україні падає другий день поспіль

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