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11 серпня 2020, вівторок, 11:28 8
Суспільство 2020-08-11T12:00:02+03:00
Українські Новини
Кандидат в мери Києва ненадовго зняв однушку на Дарниці, щоб "пожити з народом"

Кандидат в мери Києва ненадовго зняв однушку на Дарниці, щоб "пожити з народом"

Ольга Фандорина
Квартира, Дарниця, оренда житла, Андрій Пальчевський, Вибори мера Києва
Андрій Пальчевський. Фото: Фейсбук / Андрій Пальчевський
Андрій Пальчевський. Фото: Фейсбук / Андрій Пальчевський

Кандидат в мери Андрій Пальчевський, який замовив у соціологічної служби "Інтер-акція" рейтинг, в якому "отримав" 22,7% електоральної підтримки, зняв квартиру на Дарниці, щоб встигнути перед виборами пожити в кожному районі Києва. Про це він повідомив на своєму Facebook. 

За словами Пальчевського, він зняв квартиру на проспекті Григоренка, хоча назва вулиці у нього і не вийшло вимовити з першого разу. На відео можна побачити звичайну однокімнатну квартиру, також чомусь Пальчевський вирішив підкреслити те, що у нього тепер є зелений чайник із зеленим чаєм після чого згадав про Володимира Зеленського. 

"Як і обіцяв, до виборів, а може бути доля змусить і взагалі пожити у всіх районах Києва. Почав з Дарниці, вулиця Григоренка, 38 метрів одиничка, дуже круто - сексуальний зелений чайник, зелений - як Володимир, нагадує мені про те, в яку епоху ми живемо", - помітив громадський діяч. - "Он там далі у нас на районі, як співає невідомий вам, знаходяться турніки, на них бовтаються молоді люди, я сподіваюся, з власної волі. Віджимають сильні чоловіки і, до речі, дівчата - прикраса десятого району", - заявив Пальчевський. 

Як повідомляли Українські Новини, Держміграції засекретила інформацію про те, коли саме Андрій Пльчевський отримав громадянство України.

Тим часом Володимир Бойко заявив, що вважає Пальчевського шахраєм з подвійним громадянством, який втік від боргів в РФ.

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