Пальчевський - шахрай з подвійним громадянством, що втік з РФ від боргів, - журналіст Бойко

Бізнесмен і засновник приватної медичної клініки Eurolab Андрій Пальчевський, який називає себе журналістом і критикує уряд, звинувачуючи в приховуванні числа заражених коронавірусів, насправді є професійним шахраєм, який користується панікою в суспільстві і підігріває її. Про це заявив журналіст-розслідувач Володимир Бойко в ефірі програми "Вільна територія" на каналі "Я-UA".



"Я вас запевняю, що Андрій Іванович Пальчевський не має ніякого відношення ні до медіабізнесу, ні до журналістики. Це професійний шахрай, якого я дуже добре знав, бо саме я 10 років тому допоміг йому позбутися державної служби, де він три місяці перебував на дуже високій посаді в уряді Азарова. Був першим заступником міністра у справах сім'ї, молоді та спорту ", - розповів журналіст. По словами Бойко, Пальчевський потрапив в політику і на екрани завдяки паніці і істериці, які виникли в 2009 році через чутки про спалах пташиного грипу.



"Саме тоді на екранах з'явився пан Пальчевський. Він представлявся провідним епідеміологом, вірусологом і якимось ще медичним світилом України. Виступав в білому халаті, з мікроскопом - немов він тільки що відірвався від наукових досліджень в області епідеміології. І розповідав з екранів, як запобігати поширенню пташиного грипу, які треба приймати препарати, давав медичні рекомендації. Всі приймали це за чисту монету, тому що він представлявся як засновник компанії "Євролаб" - все думали, що він медик", - заявив Володимир Бойко.



Вскоре після цього, розповів журналіст, Пальчевський "раптом призначається" на посаду першого заступника міністра у справах сім'ї, молоді та спорту. Бойко додав, що після особистого знайомства в коридорах міністерства, при якому Пальчевський йому хамив і нецензурно висловлювався, журналіст вирішив дізнатися докладніше про цю людину.



"Повернувся додому, і за дві години дізнався про нього все. Що він обдурив Азарова, що у нього російський паспорт - він же так і не відмовився від російського громадянства і обманним шляхом отримав українське. За спрощеною процедурою, як уродженець Києва. він не виконав обіцянку в декларації - здати російський паспорт. І багато чого ще. про його аферах, про контрабанду ", - заявив Володимир Бойко .



Він зазначив, що Пальчевський народився в Києві, але після закінчення школи, ще за часів СРСР переїхав до Москви. "Навчався там у Інституті військових перекладачів, а також після закінчення кілька років працював перекладачем в Лаосі. Потім його просто поперли з цієї роботи - людина ж аферист. Він трудився в якомусь бізнесі, був головою "Партії любителів пива" РФ, від якої балотувався в Держдуму РФ.



Зрештою через борги він втік з Росії, від кредиторів, окопався в Києві - як раз за часів Ющенка. Десь знайшов гроші, вклав їх в "Євролаб" та став шукати, де можна заробити", - розповів журналіст. По його словами, незабаром Пальчевського познайомили з Азаровим.



"І ось якимось чином, завдяки цим передачам, де він представлявся епідеміологом і медичним світилом, Пальчевського вивели на Азарова. І він переконав Азарова, що є резидентом Головного розвідуправління Міністерства оборони РФ і спрямований сюди, щоб контролювати грошові потоки, що його треба обов'язково призначити куди-небудь міністром або заступником міністра ", - зазначив Бойко. По словами журналіста, Пальчевського звільнили з Мінспорту саме після його статей на сайті ОРД.



"Коли Азаров це прочитав і зрозумів, як його, старого ідіота, ось так якийсь шахрай з Москви розвів на рівному місці як кошеня - скандал був колосальний. Тут же зібрався Кабмін, і стусаном під зад Пальчевського викинули з держслужби. Формально - за то, що він обдурив СБУ при анкетуванні - не вказав, що у нього російське громадянство, але фактично - за те, що він переконав Азарова в тому, що він нібито є резидентом Головного управління розвідки Міноборони РФ. Це звичайний шахрай, який розводив таких, як Азаров, на гроші, і жив за їх рахунок ", - заявив расследователь.



Он також розповів, що незабаром після звільнення з Кабміну Пальчевський з'явився в шоу "Холостяк" на телеканалі "Інтер". Після цього з Володимиром Бойком зв'язалася дружина Пальчевського, яку він залишив у Москві і якої не платить аліменти на утримання їхніх спільних дітей. "Тому нічого дивного в тому, що зараз Пальчевський знову виник на екранах. Починається епідемія коронавіруса. А це як раз така ситуація, в якій такі, як Пальчевський, ловлять рибку в каламутній воді", - уклав Володимир Бойко.