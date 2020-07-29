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  • Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович
29 июля 2020, среда, 16:46 507
Политика 2020-07-29T16:46:15+03:00
Українські Новини
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович

Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович

Елизавета Кесельман
Рейтинг, Сергей Наумович, Дмитрий Разумков, Андрей Пальчевский
Андрей Пальчевский. Фото: Фейсбук/Андрей Пальчевский
Андрей Пальчевский. Фото: Фейсбук/Андрей Пальчевский

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский заказал у социологической службы "Интер-акция" рейтинг, в котором "получил" 22,7% электоральной поддержки. Это вдвое больше, чем он имеет в остальных рейтингах. Об этом в фейсбуке написал блогер Сергей Наумович.

Рейтинг Рейтинг "Интер-акция"

"Похоже, что вслед за билбордами и лайтбоксами Пальчевский "осваивает" и рейтинги)) Некая социологическая служба "Интер-акция" нарисовала ему 22,7% электоральной поддержки)) (см. скриншот) Реально смешно) Написанный на коленке опрос заказчики пошел по СМИ с сенсационными заголовками "Пальчевский догнал Кличко", включилась ФБ-реклама", — пишет блогер.

По данным telegram-канала Тень на плетень, рейтинг обошелся Пальчевскому в 25 тыс. долларов.
В то же время в свежем соцопросе Центра Разумкова у Пальчевского всего 9%, а не 22%.

Рейтинг Центра Разумкова, опубликованный 14 июляРейтинг Центра Разумкова, опубликованный 14 июля

"Центр Разумкова в представлении не нуждается, а вот на сайте "Интер-акции" в разделе "НОВИНИ" с осени прошлого года имеем новости ТОЛЬКО о том, как "Пальчевский догоняет Кличко")) А-ха-хаааа) А в разделе "СПІВПРАЦЯ" они про себя пишут, что являются не социологической службой, а "Ми – правильні лобісти!". Тщательнее надо, ребята, как говорил классик", — пишет Наумович.
Пальчевский проводит едва ли не самую массированную и агрессивную предвыборную агитацию. В этой связи блогер вспомнил, как в марте-апреле, в период паники вокруг коронавируса, принадлежащая Пальчевскому клиника продавала тесты по 500 евро: "Теперь может себе позволить любую предвыборную кампанию. Так что ждем в ближайшем будущем цифры в районе 146% поддержки))".

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