Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції

Державна міграційна служба не має наміру розкривати інформацію, коли саме перейшов в українське громадянство з російського заявлений кандидатом на виборах мера Києва засновник клініки "Євролаб", Андрій Пальчевський. Про це йдеться у відповіді служби на інформаційний запит Українських Новин.

У відповіді уточнюється, що Держміграції "не має правових підстав для надання такої інформації, оскільки вона, за оцінкою чиновників, є конфіденційною і належить до захищених персональних даних.

При цьому, відомості про громадянство не включені ні в один з існуючих офіційних переліків інформації, що становить персональні дані (національність, стан здоров'я, віросповідання тощо). А також не можуть бути "конфіденційною інформацією" (щодо юридичної або фізичної особи, доступ до якої їм обмежений), оскільки державні органи не можуть відносити до "конфіденційної" створювану ними інформацію.

Андрій Пальчевський ще в 2005 році мав громадянство Російської Федерації. А вже в 2010 році приймав присягу державного службовця України при призначенні на високу посаду в міністерстві уряду Азарова. Копія присяги була надана міністерством на інформаційний запит Українських Новин.

Сам Пальчевський був призначений першим заступником Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту 6 квітня 2010 року, а звільнено 14 липня того ж року розпорядженнями Кабміну, скріпленими наказами міністра Равіля Сафіулліна. При цьому, причина такого швидкоплинного звільнення в наказах не вказувалася.

Вже в той час піднімалися питання громадянства Пальчевського. Однак і Сафіуллін і Азаров заявляли, що "з громадянством у нього давно все в порядку", відмовляючись давати які-небудь подробиці.

Пізніше журналіст-розслідувач Володимир Бойко заявив, "Пальчевський - шахрай з подвійним громадянством, що втік з РФ від боргів".

Андрій Пальчевський народився в Києві, але після навчання у Військовому інституті Міноборони СРСР жив і працював в РФ. 11 років очолював велике російське підприємство і балотувався до Держдуми РФ з Партією любителів пива. У 2005 році переїхав в Україну і заснував мережа медичних лабораторій "Євролаб".

В 2019 році під час дебатів з Петром Поршенка саме в "Євролабі" погодився здавати аналізи Володимир Зеленський, хоча опоненти стверджували, що Пальчевський є його близьким другом і соратником.

В українській версії Вікіпедії міститься твердження, нібито вже в 2004 році Пальчевський перебував у Києві і був активним участю подій на Майдані. Але підтверджує посилання веде на текст інтерв'ю, де про київські події 2003-2004 років не згадується жодним словом.