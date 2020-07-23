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23 липня 2020, четвер, 16:00 433 Документ
Політика 2020-07-23T16:06:32+03:00
Українські Новини
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції

Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції

Кира Молчанова
Розслідування, Громадянство, Громадянство України, Андрій Пальчевський
Андрій Пальчевський. Фото: Facebook/Андрій Пальчевський
Андрій Пальчевський. Фото: Facebook/Андрій Пальчевський

Державна міграційна служба не має наміру розкривати інформацію, коли саме перейшов в українське громадянство з російського заявлений кандидатом на виборах мера Києва засновник клініки "Євролаб", Андрій Пальчевський. Про це йдеться у відповіді служби на інформаційний запит Українських Новин.

У відповіді уточнюється, що Держміграції "не має правових підстав для надання такої інформації, оскільки вона, за оцінкою чиновників, є конфіденційною і належить до захищених персональних даних.

При цьому, відомості про громадянство не включені ні в один з існуючих офіційних переліків інформації, що становить персональні дані (національність, стан здоров'я, віросповідання тощо). А також не можуть бути "конфіденційною інформацією" (щодо юридичної або фізичної особи, доступ до якої їм обмежений), оскільки державні органи не можуть відносити до "конфіденційної" створювану ними інформацію.

Андрій Пальчевський ще в 2005 році мав громадянство Російської Федерації. А вже в 2010 році приймав присягу державного службовця України при призначенні на високу посаду в міністерстві уряду Азарова. Копія присяги була надана міністерством на інформаційний запит Українських Новин.

 

 

Сам Пальчевський був призначений першим заступником Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту 6 квітня 2010 року, а звільнено 14 липня того ж року розпорядженнями Кабміну, скріпленими наказами міністра Равіля Сафіулліна. При цьому, причина такого швидкоплинного звільнення в наказах не вказувалася.

Вже в той час піднімалися питання громадянства Пальчевського. Однак і Сафіуллін і Азаров заявляли, що "з громадянством у нього давно все в порядку", відмовляючись давати які-небудь подробиці.

Пізніше журналіст-розслідувач Володимир Бойко заявив, "Пальчевський - шахрай з подвійним громадянством, що втік з РФ від боргів".

Андрій Пальчевський народився в Києві, але після навчання у Військовому інституті Міноборони СРСР жив і працював в РФ. 11 років очолював велике російське підприємство і балотувався до Держдуми РФ з Партією любителів пива. У 2005 році переїхав в Україну і заснував мережа медичних лабораторій "Євролаб".

В 2019 році під час дебатів з Петром Поршенка саме в "Євролабі" погодився здавати аналізи Володимир Зеленський, хоча опоненти стверджували, що Пальчевський є його близьким другом і соратником.

В українській версії Вікіпедії міститься твердження, нібито вже в 2004 році Пальчевський перебував у Києві і був активним участю подій на Майдані. Але підтверджує посилання веде на текст інтерв'ю, де про київські події 2003-2004 років не згадується жодним словом.

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