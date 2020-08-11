Іран під час переговорів в Україні погодився компенсувати шкоду за збитий літак авіакомпанії МАУ

Міністерство закордонних справ стверджує, що Іран під час переговорів в Україні 30 липня погодився компенсувати шкоду за збитий над Тегераном літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Про це повідомив заступник міністра Євген Єнін у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Під час двосторонніх переговорів іранська сторона підтвердила свою готовність відшкодувати шкоду, в т. ч. і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з українського боку. Ми домовилися включити це питання до порядку денного наступного раунду переговорів", — написав він.

10 серпня іранська сторона заявила, що не буде компенсовувати збитки МАУ, оскільки літак був застрахований.

"Дійсно, літак МАУ був застрахований в одній з європейських страхових компаній, яка своєю чергою перестрахувала свої ризики інших страховиків. Відповідно, Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йдеться про ті самі компенсації", — прокоментував Єнін.

Другий раунд переговорів з Іраном про компенсації сім'ям загиблих у результаті збиття над Тегераном рейсового літака МАУ відбудеться в жовтні.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня, незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана, літак Boeing української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 було збито ракетою.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були громадяни семи країн, включаючи 11 українців.

У кінці липня Іран надав доступ до бортових самописців ("чорних ящиків") літака.

Україна до закінчення розслідування не готова погодитися з твердженням Ірану про те, що літак був збитий через людську помилку.

Україна вважає, що основним питанням у розслідуванні обставин збиття літака є можливе втручання в систему управління повітряним простором Ірану.