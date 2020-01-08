11 українців загинули в результаті аварії літака МАУ в Ірані, - РНБО

11 українців загинули в результаті катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.



"За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - громадяни України", - сказано в ньому.



Раніше повідомлялося про 9 загиблих українців - членів екіпажу.



Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії МАУ зазнав аварії в Ірані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака. З'явився попередній список загиблих пасажирів, які були на борту літака.



РНБО створив оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані.



Тим часом МАУ тимчасово призупинила рейси з України в Тегеран.



Україна має намір відправити до Ірану групу для допомоги в пошуковій операції після аварії літака.