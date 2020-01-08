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08 січня 2020, середа, 10:24 47
Події 2020-01-08T13:00:03+02:00
Українські Новини
11 українців загинули в результаті аварії літака МАУ в Ірані, - РНБО

11 українців загинули в результаті аварії літака МАУ в Ірані, - РНБО

Валерия Драгомирова
Українці, Загиблі, Іран, авіакатастрофа, МАУ
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

11 українців загинули в результаті катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - громадяни України", - сказано в ньому.

Раніше повідомлялося про 9 загиблих українців - членів екіпажу.

Як повідомляли Українські Новини, літак авіакомпанії МАУ зазнав аварії в Ірані, за попередніми даними, загинули всі пасажири і члени екіпажу літака. З'явився попередній список загиблих пасажирів, які були на борту літака.

РНБО створив оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані.

Тим часом МАУ тимчасово призупинила рейси з України в Тегеран.

Україна має намір відправити до Ірану групу для допомоги в пошуковій операції після аварії літака.

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