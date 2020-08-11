підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 серпня 2020, вівторок, 06:36 4
Медицина 2020-08-11T08:30:15+03:00
Українські Новини
Оновився список країн, після повернення з яких не потрібно проходити двотижневу ізоляцію

Оновився список країн, після повернення з яких не потрібно проходити двотижневу ізоляцію

Александр Савич
Туризм, МОЗ, Ізоляція, правила перетину кордону
Європа. Фото: pixabay
Європа. Фото: pixabay

Оновився список країн, після повернення з яких в Україну немає необхідності йти на двотижневий карантин або здавати тест на COVID-19,тоді як Греція потрапила в "червону" зону поширення коронавірусу Про це у себе в telegram каналі з посиланням на МОЗ повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Так, українцям немає необхідності проходити карантин або робити тест на коронавірус після повернення зі Швеції, Португалії, Хорватії, Білорусі, Великої Британії, Італії, Словенії, Єгипту, Чехії, Угорщини, Туреччини, Грузії та інших країн.

"Водночас по прибуттю на територію України з Бразилії, Бахрейну, Мальдів, Ізраїлю, США, Панами та інших держав "червоної" зони 14-денна ізоляція або тест на COVID-19 є обов'язковими", — написав Криклій.

Повний список країн розміщено на сайті МОЗ.

Міністр також нагадав, що в міжнародних аеропортах "Бориспіль", "Львів", "Одеса" та "Харків" розташовані лабораторії для проходження тестів на коронавірус.

Як повідомляли Українські новини, в Україні збільшилася кількість госпіталізацій і смертельних випадків від COVID-19.

Також в Офісі Президента побоюються, що від коронавірусу почнуть помирати по 40-50 людей на день.

Більше новин про: Туризм МОЗ Ізоляція правила перетину кордону

Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12%
В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус
Новини
Оновився список країн, після повернення з яких не потрібно проходити двотижневу ізоляцію 06:36
Кабмін затвердив графік вихідних та перенесу робочих днів на 2021 рік 06:30
У НБУ розповіли, на що найчастіше скаржилися клієнти українських банків 06:15
В Приват24 з'явилася функція оплати товару обличчям. Як це працює 06:00
Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій за серпень ще 2,3 млрд гривень 05:45
більше новин
Оновився список країн, після повернення з яких не потрібно проходити двотижневу ізоляцію 06:36
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
більше новин
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
Для прийому у Зеленського взяли напрокат рояль для організації культурної програми 15:27
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12% 12:13
В Приват24 з'явилася функція оплати товару обличчям. Як це працює 06:00
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок 05:00
більше новин
Під час акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok