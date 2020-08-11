Оновився список країн, після повернення з яких не потрібно проходити двотижневу ізоляцію

Оновився список країн, після повернення з яких в Україну немає необхідності йти на двотижневий карантин або здавати тест на COVID-19,тоді як Греція потрапила в "червону" зону поширення коронавірусу Про це у себе в telegram каналі з посиланням на МОЗ повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Так, українцям немає необхідності проходити карантин або робити тест на коронавірус після повернення зі Швеції, Португалії, Хорватії, Білорусі, Великої Британії, Італії, Словенії, Єгипту, Чехії, Угорщини, Туреччини, Грузії та інших країн.

"Водночас по прибуттю на територію України з Бразилії, Бахрейну, Мальдів, Ізраїлю, США, Панами та інших держав "червоної" зони 14-денна ізоляція або тест на COVID-19 є обов'язковими", — написав Криклій.

Повний список країн розміщено на сайті МОЗ.

Міністр також нагадав, що в міжнародних аеропортах "Бориспіль", "Львів", "Одеса" та "Харків" розташовані лабораторії для проходження тестів на коронавірус.

Як повідомляли Українські новини, в Україні збільшилася кількість госпіталізацій і смертельних випадків від COVID-19.

Також в Офісі Президента побоюються, що від коронавірусу почнуть помирати по 40-50 людей на день.