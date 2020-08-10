На активістів, які влаштували мітинг під посольством Білорусі, склали 5 протоколів

Поліція склала 5 адміністративних протоколів за порушення порядку біля посольства Білорусі в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Під час акції біля посольства Республіки Білорусь на вулиці Коцюбинського група чоловіків порушували правопорядок. На вимогу співробітників поліції припинити дії вони не реагували і продовжували агресивно поводити себе", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, для встановлення особистих даних 5 правопорушників доставили в Шевченківське управління поліції, де після перевірки дільничні склали на них адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) і ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліціянта, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Правопорушникам загрожує накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Як повідомляли Українськi Новини, в Мінську відбуваються жорсткі сутички з силовиками, які застосували газ і гранати.

Учора вночі в центрі Мінська зібралися десятки тисяч людей. ОМОН закидали пляшками.