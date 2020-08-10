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10 серпня 2020, понеділок, 21:00 7
Суспільство 2020-08-10T22:15:01+03:00
Українські Новини
Місцями похолоднішає до +10 і пройдуть дощі. Прогноз погоди на 11 серпня

Місцями похолоднішає до +10 і пройдуть дощі. Прогноз погоди на 11 серпня

Анна Рудык
Погода, Прогноз, Прогноз погоди, серпень
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У той час, як рятувальники попередили про грози, 11 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 26 ... + 28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5 10 м / с. Температура повітря вночі +12 ... + 18 градусів, удень +23 ... + 29 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, температура повітря вночі +10 ... + 15 градусів, вдень + 15 ... 20 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура повітря вночі +14 ... + 16 градусів, удень +24 ... + 26 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура повітря вночі +14 ... + 16 градусів, удень +24 ... + 26 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура повітря вночі +16 ... + 18 градусів, удень +27 ... + 29 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +12 ... + 18 градусів, удень +24 ... + 29 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +13 ... + 18 градусів, удень +24 ... + 29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +13 ... + 18 градусів, удень +24 ... + 29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +16 ... + 21 градус, удень +28 ... + 33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +16 ... + 21 градус, удень +27 ... + 32 градуси.

У Ялті також без опадів, температура вночі +18 ... + 20 градусів, удень +28 ... + 30 градусів.

10 серпня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +23 ... + 27 градусів, в Дніпрі в межах Києва +24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом погоди на останній місяць літа в серпні можливі навіть заморозки.

Також синоптики не прогнозують нічого аномального в останній місяць літа.

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