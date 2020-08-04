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04 серпня 2020, вівторок, 05:50 5
Життя 2020-08-04T05:50:01+03:00
Українські Новини
Якою буде погода до кінця літа: прогноз на серпень

Якою буде погода до кінця літа: прогноз на серпень

Надежда Комендантова
Погода, синоптики, Прогноз погоди, Довгостроковий прогноз погоди, погода на місяць, серпень, Прогноз синоптиків
Погода в серпні. Фото: Валерія Назаренко
Погода в серпні. Фото: Валерія Назаренко

Тоді як тиждень почався з приходу антициклону Claws, який різко змінить погоду, серпень в Україні буде помірно теплим — середня добова температура становитиме в межах 19-24 градусів тепла. У Карпатах очікується трохи прохолодніша погода — близько 16-17 градусів. Рівень дощів не перевищить допустимий на території країни, але місцями очікується і їх дефіцит.

Як пише Обозреватель, з слів синоптиків, місячна кількість опадів — в межах 33-84 мм, що є цілком нормальним середнім значенням для місяця.

"Нічого незвичайного і особливого від нинішнього серпня не очікуємо. Це підтверджують наші методи прогнозу. Він не буде відрізнятися від інших серпнів останніх п'яти років. Опади будуть у межах норми, на рівні 80-100%. Щодо температурного режиму: в середньому по Україні очікуємо 19-24 тепла. В горах трохи прохолодніше - 16-17 тепла. Але це нормально, там завжди прохолодніше і взимку і влітку. Нічого аномального на серпень не прогнозуємо. Не так, як було в серпні 2010 року, коли середня температура була вище на 4 градуси. Тодішнє літо стало одним з найспекотніших в Україні", — розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик.

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Схожий прогноз погоди на своїй сторінці в Facebook дав ще один український синоптик — Ігор Кибальчич. З його слів, середня температура в серпні очікується в межах норми, а на сході країни навіть нижче на 1-1,5 градуса. Імовірність сильної спеки досить низька.

Карти прогнозу погоди на серпень Facebook Ігоря КибальчичаКарти прогнозу погоди на серпень Facebook Ігоря Кибальчича

"Очікую дефіциту опадів, а в окремих районах дощів взагалі може не бути, через що ймовірні посухи, а також посилення пожежної небезпеки в лісах і полях. Більш-менш нормальне зволоження в Криму і Карпатах ", — додав він.

Карти прогнозу погоди на серпень Facebook Ігоря КибальчичаКарти прогнозу погоди на серпень Facebook Ігоря Кибальчича

ерша декада серпня почнеться з помірного тепла, проте вірогідні короткочасні дощі. Приблизно з середини першої декади температура почне зростати, тепло триватиме до середини третьої декади. Потім буде холоднішати ночами. У середині місяця можливі невеликі дощі, але в цілому в серпні опадів буде мало", — стверджує народний синоптик з Волині Володимир Деркач.

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Що стосується короткострокового прогнозу погоди, то в перших числах серпня дощі можливі на півдні, а 5-6 серпня — на заході країни, додали в Укргідрометцентрі. А в центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні

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