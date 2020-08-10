Рятувальники попередили про грози в Україні

Сьогодні, 10 серпня, в деяких областях очікується погіршення погодних умов. Про це сказано в повідомленні пресслужби ДСНС, передають Українські Новини Так, повідомляється, що у зв'язку з грозами встановлено I рівень небезпеки. "За даними Укргідрометцентру, 10 серпня вранці та вдень гроза по Києву та Київській області (I рівень небезпеки)", — сказано в повідомленні. 10 серпня очікується гроза вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей України. Крім того, рятувальники попередили, що 10 серпня в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних і західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Як повідомляли Українські Новини, 10 серпня погода в Україні різко зміниться, вночі без опадів, вранці і вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів. На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці і вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м\/с, температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів. Також згідно прогнозом погоди на останній місяць літа у серпні можливі навіть заморозки.