Рятувальники попередили про грози в Україні

Сьогодні, 10 серпня, в деяких областях очікується погіршення погодних умов. Про це сказано в повідомленні пресслужби ДСНС, передають Українські Новини

Так, повідомляється, що у зв'язку з грозами встановлено I рівень небезпеки.

"За даними Укргідрометцентру, 10 серпня вранці та вдень гроза по Києву та Київській області (I рівень небезпеки)", — сказано в повідомленні.

10 серпня очікується гроза вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей України.

Крім того, рятувальники попередили, що 10 серпня в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних і західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, 10 серпня погода в Україні різко зміниться, вночі без опадів, вранці і вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці і вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

Також згідно прогнозом погоди на останній місяць літа у серпні можливі навіть заморозки.