Під Києвом поліція затримала 15-річного підлітка, який задушив 12-річну дівчинку

Поліція Київської області затримала 15-річного підлітка за підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини. "... поліція Київської області проводила заходи щодо розшуку зниклої 12-річної мешканки міста Яготин, яка зникла в ніч на 10 серпня. Відповідне повідомлення в поліцію надійшло від батька о 4 годині ранку. Поліційні відразу розгорнули масштабні пошуки, було піднято по тривозі особовий склад місцевого відділення поліції. Також в пошуках було залучено керівництво Головного управління поліції Київської області, ювенальні поліційні , працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції, кінологи, бійці Національної гвардії, відділ держпідтримки управління моніторингу і аналітичного забезпечення Департаменту патрульної поліції Національної поліції ... ", - йдеться в ньому. При проведенні оперативно-розшукових заходів поліційні максимально відновили хід подій того вечора, коли зникла дитина, опитали рідних, знайомих, однокласників, друзів дівчинки, всіх, з ким вона спілкувалася до того. Працівники поліції встановили неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався, де залишив бездиханне тіло зниклої дівчинки. Ним виявився 15-річний товариш потерпілої. Тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми. "Він (підозрюваний) поки затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу", - сказано в повідомленні. Фото: Facebook Андрій Небитів Тіло жертви. Фото: Facebook Андрій Небитів Фото: Facebook Поліція Київської області Поліція на місці події. Фото: Facebook Поліція Київської області Як повідомляли Українськi Новини, 30 липня поліція за допомогою інсценування запобігла замовленому вбивству жителя Донецької області. У червні в Дніпрі застрелили 26-річного поліційного, який затримував підозрюваного в розбої. Крім того, 24 липня в Борисполі розстріляли київського бізнесмена Ігоря Плекана у власному автомобілі.