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  • Під Києвом поліція затримала 15-річного підлітка, який задушив 12-річну дівчинку
10 серпня 2020, понеділок, 19:53 8
Події 2020-08-10T20:15:01+03:00
Українські Новини
Під Києвом поліція затримала 15-річного підлітка, який задушив 12-річну дівчинку

Під Києвом поліція затримала 15-річного підлітка, який задушив 12-річну дівчинку

Кира Молчанова
Умисне вбивство, Удушення, проблемні підлітки
Поліція затримала 15-річного підлітка за підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки в Київській області. Фото: Facebook Андрій Небитів
Поліція затримала 15-річного підлітка за підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки в Київській області. Фото: Facebook Андрій Небитів

Поліція Київської області затримала 15-річного підлітка за підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини.

"... поліція Київської області проводила заходи щодо розшуку зниклої 12-річної мешканки міста Яготин, яка зникла в ніч на 10 серпня. Відповідне повідомлення в поліцію надійшло від батька о 4 годині ранку. Поліційні відразу розгорнули масштабні пошуки, було піднято по тривозі особовий склад місцевого відділення поліції. Також в пошуках було залучено керівництво Головного управління поліції Київської області, ювенальні поліційні , працівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції, кінологи, бійці Національної гвардії, відділ держпідтримки управління моніторингу і аналітичного забезпечення Департаменту патрульної поліції Національної поліції ... ", - йдеться в ньому.

При проведенні оперативно-розшукових заходів поліційні максимально відновили хід подій того вечора, коли зникла дитина, опитали рідних, знайомих, однокласників, друзів дівчинки, всіх, з ким вона спілкувалася до того.

Працівники поліції встановили неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався, де залишив бездиханне тіло зниклої дівчинки.

Ним виявився 15-річний товариш потерпілої.

Тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.

"Він (підозрюваний) поки затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу", - сказано в повідомленні.

 

Место преступления. Фото: Facebook Андрей Небитов Фото: Facebook Андрій Небитів

Тело жертвы. Фото: Facebook Андрей НебитовТіло жертви. Фото: Facebook Андрій Небитів

Фото: Facebook Полиция Киевской областиФото: Facebook Поліція Київської області

Полиция на месте происшествия. Фото: Facebook Полиция Киевской областиПоліція на місці події. Фото: Facebook Поліція Київської області

Як повідомляли Українськi Новини, 30 липня поліція за допомогою інсценування запобігла замовленому вбивству жителя Донецької області.

У червні в Дніпрі застрелили 26-річного поліційного, який затримував підозрюваного в розбої.

Крім того, 24 липня в Борисполі розстріляли київського бізнесмена Ігоря Плекана у власному автомобілі.

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