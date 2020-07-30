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30 липня 2020, четвер, 23:20 9
Політика 2020-07-31T01:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче, щоб Курбан-Байрам, Песах, католицький Великдень, та інші свята стали державними

Зеленський хоче, щоб Курбан-Байрам, Песах, католицький Великдень, та інші свята стали державними

Кира Молчанова
Зеленський, релігійні свята, Державні свята
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У той час, як Президент Володимир Зеленський  вважає, що СРСР мав багато хорошого, він доручив Кабінету Міністрів розглянути питання надання статусу державних ряду релігійних свят.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким як Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим", - сказано в ньому.

Відповідний указ №303 Президент підписав 30 липня.

Як наголошується в документі, таку пропозицію було зроблено з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей усіх вірян, а також шанування історії, культури і традицій українського суспільства як багатонаціонального і багатоконфесійного.

Згідно з указом, уряд має вивчити це питання та виробити пропозиції щодо взаємодії з Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам'яті, після чого внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроєкт.

Як повідомляли Українські Новини, прибуття хасидів на святкування Рош Ха-Шана в Умань Черкаської області в традиційному форматі в 2020 році неможливо.

Президент Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до релігії та віри в Бога. У нього своя думка щодо цього, а виріс він у нерелігійній сім'ї.

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