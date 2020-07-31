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31 липня 2020, пʼятниця, 19:32 6
Суспільство 2020-07-31T21:45:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського пояснили, як буде працювати законопроєкт про Держстатус релігійних свят

У Зеленського пояснили, як буде працювати законопроєкт про Держстатус релігійних свят

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, вихідні, релігійні свята
Офис Президента. Фото: Википедия
Офис Президента. Фото: Википедия

Заступник керівника Офісу президента заявив, що законопроєкт про надання державного статусу релігійним святам рекомендує роботодавцям надавати вихідний день співробітникам, які відзначають ці свята.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу очільника держави, передають Українські Новини.

"Пропонується надати державний статус таким релігійним святам, як Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду.

Згідно із законопроєктом, роботодавцеві рекомендується надавати вихідний день співробітникові, який відзначає одне з цих свят відповідно до приналежності до тієї чи іншої релігійної конфесії", - сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Зі слів Жовкви, такий підхід дозволить забезпечити дотримання традицій святкування і продемонструє відданість України принципам рівності, толерантності та взаємоповаги.

Крім того, представники релігійних громад зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання без порушень споконвічних традицій.

"Згідно з Конституцією, Україна є демократичною та правовою державою, гарантує дотримання основних прав людини. Одним із них є право на свободу світогляду і віросповідання. Стаття 35 Конституції наголошує, що це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної...", - додав Жовква.

Він зазначив, що Україна обрала головним вектором зовнішньої політики європейську інтеграцію.

"У країнах Європейського Союзу існують глибокі традиції поваги до релігій і релігійних конфесій. Їхні права закріплено у відповідних законодавчих актах, а суспільство поважає кожну людину, незалежно від її релігійних переконань. В Україні діє велика кількість релігійних громад, які сповідують філософію різних релігій світу. Однак десятиліття панування ідеології державного атеїзму спотворили ставлення людей до окремих релігійних течій", - зазначив Жовква.

Він зазначив, що саме тому набуває актуальності законопроєкт про надання державного статусу окремим релігійним святам.

"Філософією цього документа є побудова в Україні мультиконфесійного толерантного суспільства відкритого типу. Адже саме такі принципи втілені в розвинених демократичних країнах", - сказав Жовква.

Як повідомляли Українські Новини, прибуття хасидів на святкування Рош Ха-Шана в Умань Черкаської області в традиційному форматі в 2020 році неможливо.

Президент Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до релігії та віри в Бога. У нього своя думка щодо цього, а виріс він у нерелігійній сім'ї.

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