У Зеленського пояснили, як буде працювати законопроєкт про Держстатус релігійних свят

Заступник керівника Офісу президента заявив, що законопроєкт про надання державного статусу релігійним святам рекомендує роботодавцям надавати вихідний день співробітникам, які відзначають ці свята. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу очільника держави, передають Українські Новини. "Пропонується надати державний статус таким релігійним святам, як Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду. Згідно із законопроєктом, роботодавцеві рекомендується надавати вихідний день співробітникові, який відзначає одне з цих свят відповідно до приналежності до тієї чи іншої релігійної конфесії", - сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Зі слів Жовкви, такий підхід дозволить забезпечити дотримання традицій святкування і продемонструє відданість України принципам рівності, толерантності та взаємоповаги. Крім того, представники релігійних громад зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання без порушень споконвічних традицій. "Згідно з Конституцією, Україна є демократичною та правовою державою, гарантує дотримання основних прав людини. Одним із них є право на свободу світогляду і віросповідання. Стаття 35 Конституції наголошує, що це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної...", - додав Жовква. Він зазначив, що Україна обрала головним вектором зовнішньої політики європейську інтеграцію. "У країнах Європейського Союзу існують глибокі традиції поваги до релігій і релігійних конфесій. Їхні права закріплено у відповідних законодавчих актах, а суспільство поважає кожну людину, незалежно від її релігійних переконань. В Україні діє велика кількість релігійних громад, які сповідують філософію різних релігій світу. Однак десятиліття панування ідеології державного атеїзму спотворили ставлення людей до окремих релігійних течій", - зазначив Жовква. Він зазначив, що саме тому набуває актуальності законопроєкт про надання державного статусу окремим релігійним святам. "Філософією цього документа є побудова в Україні мультиконфесійного толерантного суспільства відкритого типу. Адже саме такі принципи втілені в розвинених демократичних країнах", - сказав Жовква. Як повідомляли Українські Новини, прибуття хасидів на святкування Рош Ха-Шана в Умань Черкаської області в традиційному форматі в 2020 році неможливо. Президент Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до релігії та віри в Бога. У нього своя думка щодо цього, а виріс він у нерелігійній сім'ї.