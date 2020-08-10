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  • У Тихановської запропонували Лукашенку перемовини
10 серпня 2020, понеділок, 14:59 11
Світ 2020-08-10T16:15:01+03:00
Українські Новини
У Тихановської запропонували Лукашенку перемовини

У Тихановської запропонували Лукашенку перемовини

Елизавета Кесельман
Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі, Світлана Тихановська
Світлана Тихановська. Фото: Наша Ніва
Світлана Тихановська. Фото: Наша Ніва

У штабі кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, в якому не згодні з результатми виборів,  запропонували Олександру Лукашенко почати переговори. У штабі заявили, що Тихановська готова почати переговори з Лукашенком, щоб уникнути конфлікту між суспільством і владою.

Про це повідомила представник виборчої кампанії Тихановської Марія Колеснікова, передає ТСН.

Як зазначили в штабі, дії влади під час протестів в Білорусі були неприйнятні.

"Ми говоримо про переговори. Ми передали інформацію, що закликаємо почати переговори, щоб не допустити ніякого виду насильства в білоруському суспільстві", - сказала Колесникова.

При цьому сама Тихановська сподівається, що в разі повторення протестів, вони пройдуть мирно.

"Якщо люди знову захочуть вийти на мирний протест, насильство не повинно повторитися. Ми будемо продовжувати наші спроби вести діалог з владою ... Це все на їх совісті, не на нашій", - повідомила Тихановська.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Лукашенко заявив, що мітингувальники в Мінську, в основному, були п'яні і обкурені. 

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