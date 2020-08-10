У Тихановської запропонували Лукашенку перемовини

У штабі кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, в якому не згодні з результатми виборів, запропонували Олександру Лукашенко почати переговори. У штабі заявили, що Тихановська готова почати переговори з Лукашенком, щоб уникнути конфлікту між суспільством і владою. Про це повідомила представник виборчої кампанії Тихановської Марія Колеснікова, передає ТСН. Як зазначили в штабі, дії влади під час протестів в Білорусі були неприйнятні. "Ми говоримо про переговори. Ми передали інформацію, що закликаємо почати переговори, щоб не допустити ніякого виду насильства в білоруському суспільстві", - сказала Колесникова. При цьому сама Тихановська сподівається, що в разі повторення протестів, вони пройдуть мирно. "Якщо люди знову захочуть вийти на мирний протест, насильство не повинно повторитися. Ми будемо продовжувати наші спроби вести діалог з владою ... Це все на їх совісті, не на нашій", - повідомила Тихановська. Як повідомляли Українські Новини, Олександр Лукашенко заявив, що мітингувальники в Мінську, в основному, були п'яні і обкурені. На акціях протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей