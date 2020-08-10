підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Вони були п'яні і обкурені — Лукашенко про учаників протесту в Мінську
10 серпня 2020, понеділок, 14:32 15
Світ 2020-08-10T15:45:01+03:00
Українські Новини
Вони були п'яні і обкурені — Лукашенко про учаників протесту в Мінську

Вони були п'яні і обкурені — Лукашенко про учаників протесту в Мінську

Елизавета Кесельман
Білорусь, Олександр Лукашенко, Вибори президента Білорусі, протести в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі

Тоді як президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав протестувальників вівцями, а вибори святом, він також заявив, що більшість мітингувальників у Мінську минулої ночі, були "п'яними і обкуреними". Про це повідомляє БЕЛТА.  

"Їм потрібна жертва ... Ви бачите, що там і школярі є: 16, 17, 18 років — різні. Адже їх ці ляльководи просто кидають на багнети, а самі ховаються за спину. Ми затримали цих організаторів, які ховалися, - близько трьох тисяч по Білорусі, з них майже половина — в Мінську. Обкурених, п'яних багато, з наркотиками — жах. Тому ми дуже жорстко реагуємо, щоб, не дай бог, не допустити пожежі",  — заявив президент. 

Лукашенко також заявив, що мітингувальники зібралися натовпами і блокували 33 дільниці в Мінську вже після восьмої години.

"Вони тиснули на людей і не дозволяли вийти. Мені пройшлося залучити військових, щоб евакуювати їх. Навіть Центральну комісію довелося захищати. Тобто вони в усіх напрямках зробили спробу тиску. Я всіх попередив, і влада з цим впоралася",  —  стверджує Лукашенко.

З слів глави держави, правоохоронці діяли м'яко, правда, одного разу їм довелося застосувати гумові кулі, коли протестувальники хотіли взяти штурмом столичне РУВС і напали на міліціонера.

"Озвірілі люди! Тому ситуація вночі була напружена, але міліція — молодці, впоралися. Армію і Службу безпеки ми залучили, тільки щоб евакуювати виборчі комісії. Вони-то в чому винні? У чому винні вчителі і лікарі, які організували вибори? Було таких 33 комісії — ми їх без проблем евакуювали. Дуже швидко і чітко спрацювали за підрахунком голосів на дільницях і стабілізували ситуацію", зазначив Олександр Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, на акціях протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей

Також під час акцій протесту в Мінську побили українського журналіста. 

Більше новин про: Білорусь Олександр Лукашенко Вибори президента Білорусі протести в Білорусі

Лукашенко назвав вибори "святом", а протестувальни...
Під час акцій протесту в Білорусі затримали близьк...
Олег Ляшко привітав Лукашенка з "заслуженою" перем...
У Раді хочуть зареєструвати постанову про невизнан...
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12%
В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус
Новини
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Київ забезпечить соціальні категорії захисними наборами від COVID-19, – Кличко 15:41 Відео
У Тихановської запропонували Лукашенку перемовини 14:59
Анонсоване підвищення мінімальної зарплати обґрунтоване, - глава ради НБУ 14:47
АМКУ не має законного права відмовити у задоволенні нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч", - DCH 14:33
більше новин
Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради 21:25
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
АМКУ не має законного права відмовити у задоволенні нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч", - DCH 14:33
більше новин
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок 05:00
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12% 12:13
Явка понад 50%: ЦВК Білорусі оголосив президентські вибори такими, що відбулися 15:18
Захворюваність на коронавірус другий день поспіль знижується 09:30
Зеленський сподівається, що Білорусь буде дотримуватися демократичних стандартів для виходу з кризи 09:45
більше новин
Під час акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok