Вони були п'яні і обкурені — Лукашенко про учаників протесту в Мінську

Тоді як президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав протестувальників вівцями, а вибори святом , він також заявив, що більшість мітингувальників у Мінську минулої ночі, були "п'яними і обкуреними". Про це повідомляє БЕЛТА.

"Їм потрібна жертва ... Ви бачите, що там і школярі є: 16, 17, 18 років — різні. Адже їх ці ляльководи просто кидають на багнети, а самі ховаються за спину. Ми затримали цих організаторів, які ховалися, - близько трьох тисяч по Білорусі, з них майже половина — в Мінську. Обкурених, п'яних багато, з наркотиками — жах. Тому ми дуже жорстко реагуємо, щоб, не дай бог, не допустити пожежі", — заявив президент.

Лукашенко також заявив, що мітингувальники зібралися натовпами і блокували 33 дільниці в Мінську вже після восьмої години.

"Вони тиснули на людей і не дозволяли вийти. Мені пройшлося залучити військових, щоб евакуювати їх. Навіть Центральну комісію довелося захищати. Тобто вони в усіх напрямках зробили спробу тиску. Я всіх попередив, і влада з цим впоралася", — стверджує Лукашенко.

З слів глави держави, правоохоронці діяли м'яко, правда, одного разу їм довелося застосувати гумові кулі, коли протестувальники хотіли взяти штурмом столичне РУВС і напали на міліціонера.

"Озвірілі люди! Тому ситуація вночі була напружена, але міліція — молодці, впоралися. Армію і Службу безпеки ми залучили, тільки щоб евакуювати виборчі комісії. Вони-то в чому винні? У чому винні вчителі і лікарі, які організували вибори? Було таких 33 комісії — ми їх без проблем евакуювали. Дуже швидко і чітко спрацювали за підрахунком голосів на дільницях і стабілізували ситуацію", — зазначив Олександр Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, на акціях протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей

Також під час акцій протесту в Мінську побили українського журналіста.