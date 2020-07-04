В Україні мінімальну зарплату піднімуть у три етапи. Графік підвищення

На виконання завдання президента Володимира Зеленського Кабінет міністрів визначив графік підвищення мінімальної заробітної плати в Україні, в той час, як Федерація роботодавців України зазначає, що підвищення мінімальної зарплати на 38% не є обгрунтованим.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

"Українці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко – взяти й підвищити. Однак ми й не шукали легких рішень, коли прийшли до влади", – зазначив Зеленський, даючи завдання.

Зазначається, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко опрацювали питання підвищення мінімалки, зробивши відповідні розрахунки.

Шмигаль доповів про попередній графік підвищення мінімальної заробітної плати:

з 1 вересня мінімальну зарплату буде збільшено до 5 тис. гривень;

з 1 січня – до 6 тис. гривень;

з 1 липня 2021-го – до 6,5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зріс з 1 липня прожитковий мінімум.

Тим часом, у травні середня заробітна плата збільшилася проти квітня на 1,1%, або на 112 гривень до 10 542 гривень на місяць.