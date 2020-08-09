Україна закрила кордони з Кримом. Хто зможе перетинати КПВВ

Після закриття кордонів з Кримом, представництво Президента в Криму оприлюднило підстави для перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з анексованим Росією півостровом. Про це йдеться на сторінці представництва Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Представництво президента України в АР Крим працює з метою допомоги громадянам у питанні перетину адмінкордону. Розуміючи всі ризики у зв'язку з рішенням уряду про обмеження перетину адмінкордону із Кримом, представництво зазначає, що докладатиме зусиль для того, щоб збалансувати таке рішення з урахуванням прав та інтересів громадян України, які проживають на окупованій території, зберегти можливість комунікації та зв'язку", - сказано в ньому. Можливими гуманітарними підставами для перетину КПВВ на час тимчасового обмеження їх роботи є: подання абітурієнтом (з одним із батьків\/опікунів) документів для вступу до навчального закладу; у випадках відсутності реєстрації місця проживання, однак за наявності інших підтверджень проживання в Криму\/на підконтрольній уряду території; необхідність дотримання принципу єдності сім'ї; у випадках важкої хвороби особи і необхідності поповнення запасів ліків і \/ або отримання медичної допомоги; у випадках смерті або тяжкої хвороби близьких родичів. А також в інших випадках, коли є підстави вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину особою адміністративного кордону в будь-якому напрямку (в тому числі у випадках політично мотивованого переслідування з боку окупаційної влади). При цьому обов'язковою умовою при перетині контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) з тимчасово окупованої території є встановлення додатка "Дія". Достроково припинити самоізоляцію можна після отримання негативного ПЛР-тесту на COVID-19. Як повідомляли Українські Новини, перед закриттям КПВВ "Армянськ-Каланчак" на виїзді з анексованого Криму утворилася велика черга людей. Тим часом МОЗ хочуть ввести нові критерії для визначення "кольорових" зон епіднебезпеки.