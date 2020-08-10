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10 серпня 2020, понеділок, 13:27 16
Суспільство 2020-08-10T15:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні тепер можна оплачувати покупки "обличчям". Як запустити програму

В Україні тепер можна оплачувати покупки "обличчям". Як запустити програму

Валерия Драгомирова
Приватбанк, FacePay24, Privat24, POS-термінали, оплата обличчям
Телефон. Фото: helsingorhospital.dk
Телефон. Фото: helsingorhospital.dk

Приватбанк запустив перші в Україні біометричні POS-термінали з технологією FacePay24, яка дозволяє оплачувати покупки "обличчям".

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини. 

Відзначається, що до кінця року Приватбанк планує встановити в Україні 7 700 біометричних POS-терміналів.

"У більшості з нас, напевно, зараз з собою немає навіть гаманця, тому що всі карти - в смартфоні. Ми йдемо далі і зробили загальнодоступною технологію, яка дозволяє робити покупки, навіть якщо забути вдома телефон", - повідомив керівник напрямку обслуговування торгових підприємств Приватбанку Євген Васильцов.

Для використання сервісу "оплати обличчям" необхідно встановити на смартфон оновлений додаток Privat24 і активувати оплату FacePay24.

Потім, слідуючи підказкам програми, потрібно зробити три "Селфі" з різних ракурсів і прив'язати до них обрану банківську карту.

Щоб здійснити оплату в POS-терміналах Android PAX, потрібно після введення суми на терміналі вибрати "оплату особою", подивитися у фронтальну камеру терміналу і натиснути кнопку "оплатити", після підтвердження операції пін-кодом обраної карти покупка буде оплачена.

FacePay24 використовує одну з провідних в світі систем автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition і забезпечує повну безпеку персональних даних клієнтів, включаючи технічний і фізичний контроль, шифрування даних при зберіганні і передачі.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк запроваджує послугу "Готівка на касі" в магазинах "Сільпо", "Фора" і Varus.

Раніше Приватбанк запустив мобільний додаток для фізичних осіб-підприємців на базі інтернет-банкінгу Приват24.

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