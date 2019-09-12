Українці тепер зможуть розплатитися за товар в магазині своїм селфі

"Приватбанк" та міжнародна платіжна система Visa запустили систему біометричної оплати покупок FacePay24 для роздрібних торгових мереж.\r\nПро це йдеться в повідомленні Приватбанку, передають Українські Новини.\r\n"Послуга, яка ще декілька років тому вважалася фантастикою, стала можливою завдяки інтеграції сучасних методів оплати Visa, технологій Amazon Web Services з оновленою платформою мобільного банку Приват24", - повідомив голова правління банку Петро Крумханзл.\r\nДля використання сервісу необхідно встановити на смартфон оновлений застосунок Privat24 і активувати оплату FacePay24.\r\nПотім, слідуючи підказкам програми, потрібно зробити три селфі з різних ракурсів і прив'язати до зображення свого обличчя банківську картку Visa.\r\nПісля цього оплачувати покупки можна, подивившись в спеціальну камеру планшета поруч з касою.\r\nНаголошується, що FacePay24 використовує одну з провідних у світі систем автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition і дає можливість масштабувати цю послугу майже на будь-яку торговельну точку.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=cQ7qCq4PctA" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше НБУ спростив перекази грошей.\r\nТакож НБУ дозволив фізособам дистанційно відкривати рахунки в банках.