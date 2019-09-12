підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 вересня 2019, четвер, 15:34 46
Економіка 2019-09-12T17:00:03+03:00
Українські Новини
Українці тепер зможуть розплатитися за товар в магазині своїм селфі

Українці тепер зможуть розплатитися за товар в магазині своїм селфі

"Приватбанк" та міжнародна платіжна система Visa запустили систему біометричної оплати покупок FacePay24 для роздрібних торгових мереж.

Про це йдеться в повідомленні Приватбанку, передають Українські Новини.

"Послуга, яка ще декілька років тому вважалася фантастикою, стала можливою завдяки інтеграції сучасних методів оплати Visa, технологій Amazon Web Services з оновленою платформою мобільного банку Приват24", - повідомив голова правління банку Петро Крумханзл.

Для використання сервісу необхідно встановити на смартфон оновлений застосунок Privat24 і активувати оплату FacePay24.

Потім, слідуючи підказкам програми, потрібно зробити три селфі з різних ракурсів і прив'язати до зображення свого обличчя банківську картку Visa.

Після цього оплачувати покупки можна, подивившись в спеціальну камеру планшета поруч з касою.

Наголошується, що FacePay24 використовує одну з провідних у світі систем автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition і дає можливість масштабувати цю послугу майже на будь-яку торговельну точку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НБУ спростив перекази грошей.

Також НБУ дозволив фізособам дистанційно відкривати рахунки в банках.

Більше новин про: Visa Приват24 селфі FacePay24 Privat24

Архів
Новини
Геращенко через "зелених чоловічків" можуть не пустити на засідання Ради 16:50
Газета
Сепаратизм на Закарпатті: угорськомовну газету відправили на експертизу на вимогу СБУ 16:43
Рябошапка звільнив ще трьох обласних прокурорів 16:33
САП закрила справу проти Кличка 16:30
Податкова реформа від "Слуги народу" може розвалити Україну, – Федорин 16:21
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
більше новин
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам 17:38
Конфедерація будівельників прогнозує зростання цін на житло в Києві в разі введення мораторію на будівництво 11:00
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok