Українці тепер зможуть розплатитися за товар в магазині своїм селфі

"Приватбанк" та міжнародна платіжна система Visa запустили систему біометричної оплати покупок FacePay24 для роздрібних торгових мереж.

Про це йдеться в повідомленні Приватбанку, передають Українські Новини.

"Послуга, яка ще декілька років тому вважалася фантастикою, стала можливою завдяки інтеграції сучасних методів оплати Visa, технологій Amazon Web Services з оновленою платформою мобільного банку Приват24", - повідомив голова правління банку Петро Крумханзл.

Для використання сервісу необхідно встановити на смартфон оновлений застосунок Privat24 і активувати оплату FacePay24.

Потім, слідуючи підказкам програми, потрібно зробити три селфі з різних ракурсів і прив'язати до зображення свого обличчя банківську картку Visa.

Після цього оплачувати покупки можна, подивившись в спеціальну камеру планшета поруч з касою.

Наголошується, що FacePay24 використовує одну з провідних у світі систем автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition і дає можливість масштабувати цю послугу майже на будь-яку торговельну точку.

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