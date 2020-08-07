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07 серпня 2020, пʼятниця, 12:00 5
Суспільство 2020-08-07T12:19:11+03:00
Українські Новини
У Київській області за добу вдвічі зросла захворюваність на коронавірус

У Київській області за добу вдвічі зросла захворюваність на коронавірус

Анна Рудык
Київська область, Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Коронавірус у Київській області, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: Pixele
Коронавірус. Фото: Pixele

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Київській області порівняно з попередньою добою 6 серпня збільшилася на 78 осіб до 4 058.

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 4 058 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 358 дітей та у 616 медичних працівників. За добу підтверджено 78 нових випадків COVID-19, в тому числі у 8 дітей у віці від 3 до 17 років", — сказано в ньому .

8 хворих були госпіталізовані, решта 70 перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь період епідемії в лікарні були відправлені 732 людини, на самоізоляцію - 3 326.

Всього за період епідемії в Київській області померло 67 хворих з підтвердженим COVID-19, за добу нових летальних випадків не було.

За добу одужали 23 осіб, за весь час — 2 903.

Як повідомляли Українськi Новини, з понеділка, 10 серпня, чотири області  можуть бути виключені з "зеленого"  списку епідеміологічної небезпеки. 

Тим часом в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус.

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