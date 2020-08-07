У Київській області за добу вдвічі зросла захворюваність на коронавірус

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Київській області порівняно з попередньою добою 6 серпня збільшилася на 78 осіб до 4 058. Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини. "Офіційно підтверджено 4 058 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 358 дітей та у 616 медичних працівників. За добу підтверджено 78 нових випадків COVID-19, в тому числі у 8 дітей у віці від 3 до 17 років", — сказано в ньому . 8 хворих були госпіталізовані, решта 70 перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів. За весь період епідемії в лікарні були відправлені 732 людини, на самоізоляцію - 3 326. Всього за період епідемії в Київській області померло 67 хворих з підтвердженим COVID-19, за добу нових летальних випадків не було. За добу одужали 23 осіб, за весь час — 2 903. Як повідомляли Українськi Новини, з понеділка, 10 серпня, чотири області можуть бути виключені з "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки. Тим часом в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус.