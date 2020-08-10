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10 серпня 2020, понеділок, 12:45 10
Європа 2020-08-10T14:00:03+03:00
Українські Новини
Президент Китаю Сі Цзіпьін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Президент Китаю Сі Цзіпьін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Анна Рудык
Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі, президент Китаю
Сі Цзіпьін. Фото: gov.сn
Сі Цзіпьін. Фото: gov.сn

Першим привітав президента Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах, які пройшли в Білорусі, президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіпьін. Про це повідомляє БЕЛТА.

Так, повідомляється, Цзіпьін висловив найтепліші вітання і найкращі побажання від китайського народу.

"Від імені уряду Китаю і китайського народу, а також від себе особисто висловлюю найтепліші вітання і найкращі побажання. Упевнений, що під вашим керівництвом Білорусь обов'язково досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва", - йдеться у вітальному посланні.

Сі Цзіньпін зазначив, що в останні роки білорусько-китайські відносини функціонують на високому рівні.

"Китай і Білорусь є "залізними братами" і "всепогодними партнерами". Я надаю великого значення розвитку китайсько-білоруських відносин і зберігаю з вами хороші робочі відносини і особисту дружбу", - додав китайський лідер.

Сі Цзіньпін побажав Олександру Лукашенку міцного здоров'я і успіхів в його роботі, "процвітання і могутності дружній Білорусі та її народу".

Як повідомляли Українські Новини,  за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, діючий Президент Олександр  Лукашенко отримав 80,23% голосів на виборах  глави держави. 

Тим часом  Лукашенко зробив першу заяву після виборів

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