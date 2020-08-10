Президент Китаю Сі Цзіпьін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Першим привітав президента Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах, які пройшли в Білорусі, президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіпьін . Про це повідомляє БЕЛТА.

Так, повідомляється, Цзіпьін висловив найтепліші вітання і найкращі побажання від китайського народу.

"Від імені уряду Китаю і китайського народу, а також від себе особисто висловлюю найтепліші вітання і найкращі побажання. Упевнений, що під вашим керівництвом Білорусь обов'язково досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва", - йдеться у вітальному посланні.

Сі Цзіньпін зазначив, що в останні роки білорусько-китайські відносини функціонують на високому рівні.

"Китай і Білорусь є "залізними братами" і "всепогодними партнерами". Я надаю великого значення розвитку китайсько-білоруських відносин і зберігаю з вами хороші робочі відносини і особисту дружбу", - додав китайський лідер.

Сі Цзіньпін побажав Олександру Лукашенку міцного здоров'я і успіхів в його роботі, "процвітання і могутності дружній Білорусі та її народу".

Як повідомляли Українські Новини, за попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, діючий Президент Олександр Лукашенко отримав 80,23% голосів на виборах глави держави.

Тим часом Лукашенко зробив першу заяву після виборів .