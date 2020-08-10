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10 серпня 2020, понеділок, 11:15 10
Світ 2020-08-10T13:15:03+03:00
Українські Новини
ЗМІ заявляють про загибель чоловіка на акції протесту в Мінську, МВС Білорусі заперечує

ЗМІ заявляють про загибель чоловіка на акції протесту в Мінську, МВС Білорусі заперечує

Валерия Драгомирова
Білорусь, загиблий, вибори в Білорусі, протести в Білорусі, МВС Білорусі
Протести в Білорусі. Фото: Tut.by
Протести в Білорусі. Фото: Tut.by

У Білорусі під час акції протесту помер чоловік, якого збили автозаком, а людей, які намагалися до нього підійти, закидували світлошумовими гранатами. Чоловік помер в результаті отримання черепно-мозкової травми. МВС Білорусі заперечує факт смерті.

Про це повідомили правозахисники "Вясна".

Повідомляється, що інцидент стався в Мінську в ніч з 9 на 10 серпня.

"Молода людина отримала несумісну з життям черепно-мозкову травму в результаті зіткнення зі спецтехнікою на проспекті Переможців. Прибулі на місце медики швидкої допомоги не змогли його врятувати", - йдеться в повідомленні.

Водночас, в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заперечують, що в ході акцій протесту в країні загинув чоловік. Силовики обіцяють повідомити подробиці з приводу затриманих пізніше.

Про це розповіла прессекретар відомства Ольга Чемоданова, передає видання "Наша Нива".

"У нас не було жертв", - зазначила вона, відповідаючи на прохання підтвердити або спростувати смерть під час протестів.

Як повідомляли Українські Новини, під час протестів в Білорусі силовики побили українського журналіста Associated Press Мстислава Чернова.

Крім того, на мітингу в Білорусі силовики відкрили вогонь гумовими кулями, постраждали 3 людини.

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