ЗМІ заявляють про загибель чоловіка на акції протесту в Мінську, МВС Білорусі заперечує

У Білорусі під час акції протесту помер чоловік, якого збили автозаком, а людей, які намагалися до нього підійти, закидували світлошумовими гранатами . Чоловік помер в результаті отримання черепно-мозкової травми. МВС Білорусі заперечує факт смерті.

Про це повідомили правозахисники "Вясна".

Повідомляється, що інцидент стався в Мінську в ніч з 9 на 10 серпня.

"Молода людина отримала несумісну з життям черепно-мозкову травму в результаті зіткнення зі спецтехнікою на проспекті Переможців. Прибулі на місце медики швидкої допомоги не змогли його врятувати", - йдеться в повідомленні.

Водночас, в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заперечують, що в ході акцій протесту в країні загинув чоловік. Силовики обіцяють повідомити подробиці з приводу затриманих пізніше.

Про це розповіла прессекретар відомства Ольга Чемоданова, передає видання "Наша Нива".

"У нас не було жертв", - зазначила вона, відповідаючи на прохання підтвердити або спростувати смерть під час протестів.

Як повідомляли Українські Новини, під час протестів в Білорусі силовики побили українського журналіста Associated Press Мстислава Чернова.

Крім того, на мітингу в Білорусі силовики відкрили вогонь гумовими кулями, постраждали 3 людини.