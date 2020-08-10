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  • Мітинги в Білорусі: МВС визнало використання спецзасобів проти протестувальників
10 серпня 2020, понеділок, 09:46 9
Світ 2020-08-10T11:15:02+03:00
Українські Новини
Мітинги в Білорусі: МВС визнало використання спецзасобів проти протестувальників

Мітинги в Білорусі: МВС визнало використання спецзасобів проти протестувальників

Елизавета Кесельман
Білорусь, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Мітинги в Білорусі. Фото: Tут.by
Мітинги в Білорусі. Фото: Tут.by

Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало факт використання світло-шумових гранат та спеціальної техніки для розгону протестувальників, а також заявило про більш 140 затримання на протестах. Про це повідомила прессекретар відомства Ольга Чемоданова, повідомляє ТАСС.

Як заявила Чемоданова, правоохоронці були змушені застосувати спецзасоби проти протестувальників. За її словами, використовували спецтехніку і шумові гранати.

У МВС поки не можуть сказати, скільки затриманих. Чемоданова додає, що заходи безпеки посилені, а ситуація в Мінську контролюється.

Правозахисники групи "Вясна" повідомили станом на 3:00 10 серпня, за попередніми підрахунками, про понад 140 затримань у столиці та регіонах у день виборів.

У цілому за весь цей час передвиборної кампанії правозахисники нарахували понад 1,5 тисячі випадків довільних затримань, більш як 600 осіб отримали адміністративні арешти і штрафи.

Як повідомляли Українські Новини, в центрі Мінська прогриміли декілька вибухів, силовики отримали підкріплення.

Також у Білорусі порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

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