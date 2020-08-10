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10 серпня 2020, понеділок, 08:30 7
Політика 2020-08-10T08:43:25+03:00
Українські Новини
Стрільців чекають сюрпризи, а в Козерогів прокинуться ревнощі, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Стрільців чекають сюрпризи, а в Козерогів прокинуться ревнощі, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
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Гороскоп на 10 серпня від Павла Глоби
Гороскоп на 10 серпня від Павла Глоби

Тоді як серпень готує для чотирьох знаків зодіаку фінансовий успіх, сьогодні астрлог прогнозує, що у Стрільців день буде наповнений сюрпризами, а поганий настрій Близнюків може зіграти з ними злий жарт. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку у понеділок, 10 серпня, розповів Павло Глоба.

Овен

Овнам зірки радять не засуджувати оточуючих, навіть якщо здається, що вони вчинили непристойний вчинок. Пам'ятайте, що не знаючи всіх обставин того, що сталося, не можна робити однозначно негативних висновків.

Телець

Тельцям зірки не рекомендує в цей день приймати важливі рішення. У понеділок представники цього знака навряд чи зможуть об'єктивно оцінити обставини і зважити всі за і проти. Не варто поспішати, час ще є.

Близнюки

Агресивний настрій, який буде у Близнюків й понеділок, може зіграти з ними злий жарт. Виявивши свою зневагу до начальства, представники цього знака згодом про це пошкодують.

Рак

Займатися реалізацією грандіозних проектів Ракам в понеділок не варто. Користі від цього не буде.

Лев

Будьте в цей день уважними до сигналів, які посилають зірки. Ймовірно, Леви нарешті зможуть отримати відповідь на важливе питання, яке довгий час не давав спокою.

Діва

У понеділок Діви можуть очікувати розвиток стосунків зі своїм партнером. Не забувайте про своїх друзів, яких у цей день потрібна допомога і слушну пораду.

Терези

Терезам не варто болісно реагувати на критику в свою адресу з боку оточуючих. Представники цього знака самі знають собі ціну. День вдалий для обговорення планів у колі сім'ї.

Скорпіон

Скорпіонам слід бути готовими до того, що на них можуть звалитися проблеми інших людей. Намагайтеся вчитися на помилках інших, щоб не повторити такого у своєму житті.

Стрілець

У понеділок Стрільців може очікувати дуже приємний і несподіваний сюрприз. Вони можуть виграти у лотерею чи в розіграші. Варіантів може бути безліч, тому будьте готові до подарунків долі.

Козеріг

У Козерогів у цей день можуть раптово прокинутись ревнощі. Друзі, рідні, колеги по роботі – практично будь-хто сьогодні ризикує стати об'єктом незрозумілих ревнощів і владних настроїв.

Водолій

Водолії в цей день будуть сповнені енергії і впевненості в собі. Головне для них у понеділок — не порівнювати себе з кимось, інакше представники цього знака ризикують на порожньому місці зіпсувати собі настрій.

Риби

Рибам потрібно визначитися з власною думкою і взяти на себе відповідальність. Серед безлічі варіантів розвитку подій, потрібно вибрати тільки один, дійсно правильний.

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