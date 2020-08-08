Тропічне пекло відступає: синоптики дали прогноз на вихідні і наступний тиждень

Після приходу антициклону з пекельною спекою , за прогнозом погоди в Україні найближчими днями буде сонячно і сухо.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

"Вихідні в Україні будуть хорошими. Сонце, білі хмари, прекрасні нічні +15 +22 градуси і справжні літні денні + 26 + 33 градуси ", - сказала вона.

8 серпня в Карпатах можливі дощі, на решті території - без опадів, 9 серпня - місцями дощі з грозами на Півночі і Заході.

Синоптикиня прогнозує, що на наступному тижні дощів побільшає, а спеки менше.

синоптична карта

У Києві 8-9 серпня очікується невелике зниження температури повітря до + 26 + 28 градусів. У суботу - сухо і ясно, в неділю можливі дощі.

Водночас, за словами синоптика Віталія Постриганем, вже тиждень в атмосферної циркуляції над Європою домінує антициклон з центром над Балтикою.

За його словами, у вихідні, в атмосфері над Україною збережеться антициклональний характер циркуляції повітряних мас, тому буде сонячно і сухо з температурами вночі 13-18º, вдень 26-31º.

"З нового тижня погода дещо зміниться. Активізуються атмосферні фронти, збільшиться хмарність. З північними вітрами до нас почне надходити більш прохолодне повітря поступово знизить денну температуру до 22-27º. В окремі дні місцями пройдуть грозові дощі. Температурний фон знову буде відповідати нормі на це час", - попередив синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом погоди на останній місяць літа в серпні можливі навіть заморозки.

Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні .