Тропічне пекло відступає: синоптики дали прогноз на вихідні і наступний тиждень

Після приходу антициклону з пекельною спекою, за прогнозом погоди в Україні найближчими днями буде сонячно і сухо. Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко. "Вихідні в Україні будуть хорошими. Сонце, білі хмари, прекрасні нічні +15 +22 градуси і справжні літні денні + 26 + 33 градуси ", - сказала вона. 8 серпня в Карпатах можливі дощі, на решті території - без опадів, 9 серпня - місцями дощі з грозами на Півночі і Заході. Синоптикиня прогнозує, що на наступному тижні дощів побільшає, а спеки менше. синоптична карта У Києві 8-9 серпня очікується невелике зниження температури повітря до + 26 + 28 градусів. У суботу - сухо і ясно, в неділю можливі дощі. Водночас, за словами синоптика Віталія Постриганем, вже тиждень в атмосферної циркуляції над Європою домінує антициклон з центром над Балтикою. За його словами, у вихідні, в атмосфері над Україною збережеться антициклональний характер циркуляції повітряних мас, тому буде сонячно і сухо з температурами вночі 13-18º, вдень 26-31º. "З нового тижня погода дещо зміниться. Активізуються атмосферні фронти, збільшиться хмарність. З північними вітрами до нас почне надходити більш прохолодне повітря поступово знизить денну температуру до 22-27º. В окремі дні місцями пройдуть грозові дощі. Температурний фон знову буде відповідати нормі на це час", - попередив синоптик. Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом погоди на останній місяць літа в серпні можливі навіть заморозки. Раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні .