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02 червня 2020, вівторок, 13:31 11
Верховна Рада і партії 2020-06-02T15:45:02+03:00
Українські Новини
Рада закликала світ визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 геноцидом

Рада закликала світ визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 геноцидом

Кира Молчанова
Верховна Рада, Кримські татари, Депортація, геноцид кримських татар
Департація кримських татар. Зображення: kırmızı
Департація кримських татар. Зображення: kırmızı

Після Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу Верховна Рада закликала до вшанування пам'яті невинних жертв злочинної депортації і закликала міжнародне співтовариство визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.

За прийняття постанови №3449 в цілому проголосували 310 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Також звернення закликає міжнародне співтовариство 18 травня до вшанування пам'яті невинних жертв протиправних дій російської окупаційної адміністрації.

Основними положеннями звернення є засудження порушень прав кримських татар, заклик до негайного припинення будь-яких переслідувань або дискримінаційних дій, об'єктом яких вони виступають.

Рада закликала задіяти додаткові заходи, спрямовані на продовження політики невизнання спроби анексії Криму Росією і впровадити міжнародний моніторинг їх дотримання, а також посилити тиск на державу-агресора Росію, використовуючи всі можливі санкційні і політико-дипломатичні та економічні механізми.

Також Рада закликає домагатися від Росії скасування незаконних обмежень на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інститути, включаючи Меджліс кримськотатарського народу.

Відповідне звернення адресовано Організації Об'єднаних Націй (ООН), Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї Організації чорноморського економічного співробітництва, урядів і парламентів країн світу.

18 травня 1944 почалася операція з депортації кримських татар.

У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб), також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.

Як повідомляли Українські Новини, за повідомленням МЗС України, Росія незаконно утримує у себе та на території Криму 120 українців, більшість з яких — кримські татари.

Раніше у Москві за акцію протесту затримано 50 кримських татар.

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