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  • У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв'язня
24 липня 2020, пʼятниця, 22:28 5
Події 2020-07-24T23:15:01+03:00
Українські Новини
У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв'язня

У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв'язня

Кира Молчанова
Кримські татари, Українські політв'язні, Викрадення дитини
Муса, син політв'язня кримського татарина. Фото: Кримська солідарність
Муса, син політв'язня кримського татарина. Фото: Кримська солідарність

У Криму зник син політв'язня Руслана Сулейманова – хлопчику три роки і його звуть Муса.

Про це Facebook повідомила Кримська солідарність.

Пропажа сталася в селищі Строганівка Сімферопольського району.

За словами активістів, дитина грала у пісочниці біля свого будинку. Останній раз її бачили (24 липня) близько 18:00.

В момент зникнення хлопчик був одягнений у сіру трикотажну футболку, сині шорти та біле взуття.

Пізніше стало відомо, що на місце приїхали співробітник окупаційної "поліції", "МНС", кінологи. "Поліція" готує запуск квадрокоптера. Люди збираються в групи, щоб шукати хлопчика.

Станом на 22:00, на місце приїхав пошуково-рятувальний загін "Ліза Алерт". Це волонтерське об'єднання, яке розшукує зниклих дітей.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський очікує від кримських татар проєкт будівництва нової мечеті в Києві і готовий підтримати його.

Верховна Рада закликала міжнародне товариство визнати депортацію з Криму кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу і приєднатися 18 травня, в День пам'яті жертв цього геноциду закликала до вшанування пам'яті невинних жертв злочинної депортації.

Під час ЗНО з історії учні однієї з київських шкіл записали відео з образами кримських татар.

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