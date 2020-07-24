У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв'язня

У Криму зник син політв'язня Руслана Сулейманова – хлопчику три роки і його звуть Муса.

Про це Facebook повідомила Кримська солідарність.

Пропажа сталася в селищі Строганівка Сімферопольського району.

За словами активістів, дитина грала у пісочниці біля свого будинку. Останній раз її бачили (24 липня) близько 18:00.

В момент зникнення хлопчик був одягнений у сіру трикотажну футболку, сині шорти та біле взуття.

Пізніше стало відомо, що на місце приїхали співробітник окупаційної "поліції", "МНС", кінологи. "Поліція" готує запуск квадрокоптера. Люди збираються в групи, щоб шукати хлопчика.

Станом на 22:00, на місце приїхав пошуково-рятувальний загін "Ліза Алерт". Це волонтерське об'єднання, яке розшукує зниклих дітей.

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