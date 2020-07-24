У Криму зник трирічний син кримськотатарського політв'язня

У Криму зник син політв'язня Руслана Сулейманова – хлопчику три роки і його звуть Муса. Про це Facebook повідомила Кримська солідарність. Пропажа сталася в селищі Строганівка Сімферопольського району. За словами активістів, дитина грала у пісочниці біля свого будинку. Останній раз її бачили (24 липня) близько 18:00. В момент зникнення хлопчик був одягнений у сіру трикотажну футболку, сині шорти та біле взуття. Пізніше стало відомо, що на місце приїхали співробітник окупаційної "поліції", "МНС", кінологи. "Поліція" готує запуск квадрокоптера. Люди збираються в групи, щоб шукати хлопчика. Станом на 22:00, на місце приїхав пошуково-рятувальний загін "Ліза Алерт". Це волонтерське об'єднання, яке розшукує зниклих дітей. Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський очікує від кримських татар проєкт будівництва нової мечеті в Києві і готовий підтримати його. Верховна Рада закликала міжнародне товариство визнати депортацію з Криму кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу і приєднатися 18 травня, в День пам'яті жертв цього геноциду закликала до вшанування пам'яті невинних жертв злочинної депортації. Під час ЗНО з історії учні однієї з київських шкіл записали відео з образами кримських татар.