В Києві майже вдвічі зменшилася кількість нових випадків коронавірусу

В той час, як в Україні захворюваність на коронавірус впала, в Києві 8 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 120 осіб до 9 498, померлих - на 2 людини до 147.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ще у 120 жителів столиці виявили коронавірус за минулу добу. Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян.

На сьогодні в столиці вже 9 498 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Захворіли 55 жінок у віці від 19 до 69 років і 4 дівчинки від 4 до 10 років, а також 54 чоловіки у віці від 21 до 82 років і 7 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Захворіли в тому числі і 5 медиків.

В лікарні столиці госпіталізовано 19 осіб, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 24, в Дніпровському та Солом'янському - по 17 випадків і в Голосіївському районі - 13 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, цех "Київхлібу" закрили на карантин через спалах коронавірусу.

Також після рекордного приросту захворюваність на коронавірус впала майже на 20%.