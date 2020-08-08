В Україні знову антирекорд з захворюваності на коронавірус - 1489 інфікованих за добу

Вже четвертий день поспіль в Україні рекордно збільшується захворюваність на коронавірус. Кількість нових випадків коронавіруса за останню добу збільшилася на 1489 інфікованих, померли 27 осіб, а 600 - одужали. Про це йдеться в повідомленні РНБО.

Так, повідомляється, що найбільше випадків захворювання за останню добу зафіксовано в Києві - 200.

Ще 165 випадків виявили в Одеській області, 154 – у Львівській області, 134 – у Харківській. В Івано-Франківській області 126 нових випадків.

Найбільше летальних випадків (5) за минулу добу сталося у Львівській області. Ще по 3 людини померли в Києві, а також Івано-Франківській та Харківській областях.

По 2 смерті від коронавірусу сталося у Чернівецькій, Закарпатській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Ще по одному летального випадку зафіксовано в Київській, Одеській, Житомирській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ хочуть ввести нові критерії для визначення "кольорових" зон епіднебезпеки.

Крім того, "червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 c 3 серпня був встановлений у Луцьку, Тернополі та у Кіцманському районі Чернівецької області.