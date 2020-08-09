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09 серпня 2020, неділя, 08:38 10
Силові структури 2020-08-09T11:00:01+03:00
Українські Новини
Перед закриттям КПВВ "Армянськ-Каланчак" на виїзді з анексованого Криму утворилася велика черга людей

Перед закриттям КПВВ "Армянськ-Каланчак" на виїзді з анексованого Криму утворилася велика черга людей

Ирина Николенко
Рефат Чубаров, Анексований Крим, КПВВ Каланчак, Кордон з Кримом
КПВВ
КПВВ "Армянськ-Каланчак". Фото: Facebook/ Рефат Чубаров

Після того, як Кабінет міністрів вирішив зупинити роботи КПВВ на адмінкордоні з анексованим Кримом, на контрольному пункті в'їзду/виїзду "Армянськ – Каланчак" з боку півострова утворилася величезна черга на виїзд, яка постійно поповнюється. Про це повідомив глава меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

З боку Криму на КПВВ "Армянськ – Каланчак" утворилася черга близько 300 осіб на виїзд з Криму, яка постійно поповнюється.

Зі слів Рефата Чубарова, черга утворилася через рішення уряду про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово анексованим Кримом.

"Люди, які в'їхали в Крим з материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися по справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму", – повідомив він.

Крім того, російські окупанти не поспішають з оформленням документів.

"Якими словами люди в черзі висловлюються про Кабмін і всю українську владу, можете не запитувати", – написав Рефат Чубаров.

Раніше Українські Новини повідомляли, з 14 червня відновили роботу контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з анексованим Росією Кримом.

Також з 1 серпня Україна змінює правила перетину КПВВ на Донбасі. Перетинати КПВВ на Донбасі забороняється іноземцям та особам без громадянства на лінії розмежування.

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