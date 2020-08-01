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01 серпня 2020, субота, 05:45 8
Силові структури 2020-08-01T07:00:03+03:00
Українські Новини
Відсьогодні Україна змінює правила перетину КПВВ на Донбасі

Відсьогодні Україна змінює правила перетину КПВВ на Донбасі

Ирина Николенко
Донбас, КПВВ, зона оос
КПВВ
КПВВ "Маріїнка" . Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини

Сьогодні змінюються правила перетину КПВВ на Донбасі, тоді як з 1 серпня Україна скасовує обов'язкову самоізоляцію для громадян, які будуть повертатися на підконтрольну Україні територію з ОРДЛО і Криму.

Про це повідомляє пресслужба ООС на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

З 1 серпня перетинати КПВВ на Донбасі забороняється іноземцям та особам без громадянства на лінії розмежування. Зокрема, свідоцтва або сертифіката страхування, виданого страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України і покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування в країні.

Як повідомляє пресслужба, такий порядок регламентований постановою Кабінету міністрів.

Раніше Українські Новини повідомляли, що на Донбасі бойовики припинили блокувати пункти пропуску "Маріїнка" і "Новотроїцьке" в Донецькій області.

Також з 22 червня в Донецькій області пункт пропуску "Новотроїцьке" відновив роботу, який здійснюється з 09:00 до 18:00.

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