Відсьогодні Україна змінює правила перетину КПВВ на Донбасі

Сьогодні змінюються правила перетину КПВВ на Донбасі, тоді як з 1 серпня Україна скасовує обов'язкову самоізоляцію для громадян, які будуть повертатися на підконтрольну Україні територію з ОРДЛО і Криму.

Про це повідомляє пресслужба ООС на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

З 1 серпня перетинати КПВВ на Донбасі забороняється іноземцям та особам без громадянства на лінії розмежування. Зокрема, свідоцтва або сертифіката страхування, виданого страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України і покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування в країні.

Як повідомляє пресслужба, такий порядок регламентований постановою Кабінету міністрів.

Раніше Українські Новини повідомляли, що на Донбасі бойовики припинили блокувати пункти пропуску "Маріїнка" і "Новотроїцьке" в Донецькій області.

Також з 22 червня в Донецькій області пункт пропуску "Новотроїцьке" відновив роботу, який здійснюється з 09:00 до 18:00.