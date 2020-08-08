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08 серпня 2020, субота, 13:07 10
Кабмін 2020-08-08T14:45:11+03:00
Українські Новини
Кабмін закрив всі КПВВ на кордоні з Кримом до 31 серпня

Кабмін закрив всі КПВВ на кордоні з Кримом до 31 серпня

Анна Рудык
Кабмін, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Закриття кордонів
Адмінкордон з Кримом. Фото:
Адмінкордон з Кримом. Фото: "Крим.Реалії"

Після того, як Зеленський доручив Кабміну мобілізувати сили для запобігання другій хвилі коронавірусу, уряд вирішив закрити всі КПВВ на кордоні з окупованим Кримом. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов за підсумками позачергового засідання уряду в суботу.

Так, він повідомив, що уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи КПВВ на окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

"Уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і виїзду з неї. Це обумовлено дорученням президента України, Кабінету міністрів України переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Рішення спрямоване на запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - написав Немчинов.

Наголошується, що з 8:00 9 серпня в 8:00 30 серпня припиниться робота контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і виїзду з неї, крім пропуску громадян України і членів їх сімей:

  • місце проживання яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна – на в'їзд;
  • місце проживання яких зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна – на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і виїзду з неї.
  • осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
  • Немчинов зазначив, що виїзд з території Криму і Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В'їзд на територію Криму і Севастополя, а також виїзд з неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомляли Українські Новини, у Україні четвертий день поспіль збільшується антирекорд з захворюваності на коронавірус.

Також МОЗ хочуть ввести нові критерії для визначення "кольорових" зон епіднебезпеки.

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