Дарницький та Дніпровський райони лідирують. В Києві 200 нових інфікованих коронавірусом за добу

В Києві кількість заражених коронавірусом у порівнянні з минулою добою збільшилася на 200 осіб до 9 378, померли троє осіб (всього 145 з початку епідемії).

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус в столиці і в подальшому збільшується. Ще у 200 жителів Києва виявили вірус за минулу добу. Три людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 145 киян", - написав він.

Зазначено, що на даний момент в столиці вже 9 378 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Захворіли 99 жінок у віці від 18 до 85 років, 90 чоловіків у віці від 19 до 78 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років і 4 хлопчика від 4 до 16 років.

В лікарні столиці госпіталізовано 17 осіб, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 42 людини.

Всього коронавірус подолали 3 205 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявлено у Дарницькому районі - 29, у Дніпровському - 28, у Деснянському - 24, в Оболонському і Святошинському районах - по 23 випадку.

Як повідомляли Українські Новини, цех "Київхліба" закрили на карантин через спалах коронавірусу.

А з 10 серпня, чотири області можуть бути виключені з "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки.