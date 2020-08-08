Під Одесою водії знову застрягли у багатокілометровій пробці

Узбережжя Чорного моря в Одесі користується популярністю серед українців, після того, як перед вихідними, у п'ятницю, на в'їзді в місто знову утворилася кілометрова пробка, сьогодні з самого ранку водії знову застрягли у заторі. Про це повідомляє видання "Думська", передають Українські Новини.

На трасі Одеса-Київ знову утворилася величезна пробка через ремонтні роботи на мосту через Хаджибейський лиман.

Зі слів очевидців, пробка утворилася з самого ранку з боку Києва у бік Одеси і розтягнулася на кілька кілометрів.

Раніше Українські Новини повідомляли, у зв'язку з пандемією коронавірусу, Чорне море все більше користується попитом під час відпочинку серед українців. У зв'язку з цим, перед Одесою утворюються величезні пробки, найгірша ситуація з проїздом в місто виникає з п'ятниці на суботу, а також через ремонт мосту на під'їзді до Одеси. Транспорт зупиняється в 20-кілометрових чергах, які віднімають у автомобілістів по 40-50 хвилин часу.

У зв'язку з тим, що українці почали масово їхати відпочивати на море, особливо на вихідні дні, в результаті чого на трасі Київ-Одеса утворюються багатокілометрові пробки. Щоб не стояти в кілька годинних пробках, українці можуть швидко доїхати на Чорне море і не "застрягти" на дорозі в пробках: є декілька варіантів як швидко дістатися до чорноморського узбережжя.