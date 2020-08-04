Через ремонт мосту на під'їзді до Одеси утворився багатокілометровий затор

В той час, як в Одесі дозволили працювати нічним клубам, ресторанам і дитячим табора, на в'їзді в місто утворився затор на трасі Київ - Одеса. Ситуацію ускладнює те, що разом з легковими автомобілями в Одесу прямують також довгі каравани з вантажівок.

Причиною ускладнення ситуації на дорогах стало не тільки збільшення вантажопотоку через закриття кордонів сусідніми країнами, а й ремонт моста над Хаджибейським лиманом, де зараз функціонують лише дві смуги. Про це йдеться в сюжеті "Фактів" на ICTV .

Зазначається, що найгірша ситуація з проїздом в Одесу виникає з п'ятниці на суботу. Транспорт вибудовується в 20-кілометрові черги, які віднімають у автомобілістів по 40-50 хвилин часу.

Вантажівкам ще складніше, оскільки вони до того ж направляються до пункту вагового контролю. В'їзд до Одеси вантажному транспорту при температурі повітря вище 28 градусів закритий, тому фури шикуються в багатокілометрові черги вздовж траси і чекають ночі в умовах, де немає ніякого порятунку від спеки, ніяких зручностей. На обох кінцях моста працюють патрульні поліцейські, які намагаються впорядкувати потоки транспорту.

Міст через лиман ремонтують уже 12 років, і цього року продовжується активна фаза реконструкції: прокладають три смуги в напрямку Одеси. Ведуться роботи із гідроізоляції, а під мостом планується монтувати автоматизований вантажний комплекс, без людського втручання контролюючий вантажопотоки.

Дорожні служби планують завершити ремонт за рік. Робочі наголошують, що затори на цій ділянці траси почали утворюватися тільки цього року - потік машин збільшився з закриттям кордонів більшості країн, де раніше відпочивали українці.

Одеса в умовах карантину. Фото: Ukranews

Одеса в умовах карантину. Фото: Ukranews

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі підстанція швидкої закрилася на карантин.

Тим часом, влада майже в чотири рази скоротила кількість районів у Одеській області.