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07 серпня 2020, пʼятниця, 23:17 7
Суспільство 2020-08-08T00:00:02+03:00
Українські Новини
У МОЗ хочуть ввести нові критерії для визначення "кольорових" зон епідбезпеки

У МОЗ хочуть ввести нові критерії для визначення "кольорових" зон епідбезпеки

Кира Молчанова
МОЗ, Карантин в Україні, протиепідеміологічні рекомендації, Пандемія в Україні
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Після того, як Луцьк і Тернопіль випали з "червоної зони", Міністерство охорони здоров'я ініціювало розширення переліку критеріїв щодо визначення регіонів у зони епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Наша пропозиція у зв'язку з погіршенням ситуації, у зв'язку з тим, що відбувається... Ми запропонували розширити перелік критеріїв, які будуть визначатися для встановлення різного рівня небезпеки на тих чи інших територіях нашої країни", - сказав він.

Степанов уточнив, що однією з нових критеріїв буде кількість активних хворих за останні 7 днів.

Також пропонується збільшити кількість тестувань з 24 до 32 на 100 тис. населення.

Зазначається, що після прийняття даного рішення Кабінетом Міністрів, у вівторок буде проведено ще одне засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації.

Як повідомляли Українськi Новини, "червоний рівень" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 з 3 серпня був установлений у Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області.

"Укрзалізниця" зупинила продаж квитків в Луцьк і Тернопіль через епідемію коронавірусу.

Кабінет Міністрів розділив регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони залежно від епідемічної ситуації з 1 серпня.

Також Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

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