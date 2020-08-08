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08 серпня 2020, субота, 12:03 7
Президент 2020-08-08T12:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив уряду "мобілізувати сили" для запобігання другої хвилі коронавірусу

Зеленський доручив уряду "мобілізувати сили" для запобігання другої хвилі коронавірусу

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим на коронавірус, а також доручив Кабміну мобілізувати сили для запобігання другої хвилі коронавирусной інфекції.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Уряду час мобілізувати сили для запобігання другої хвилі коронавірусної інфекції... З огляду на стрімке зростання кількості випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні, Президент Володимир Зеленський дав доручення прем'єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно провести комплексну оцінку готовності лікарень для надання допомоги хворим, забезпечити установи всім необхідним обладнанням", - сказано в ньому.

Крім того, глава держави доручив уряду забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Згідно з повідомленням, Кабмін також повинен переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та Севастополя.

"Україна вміє мобілізуватися, якщо треба. Саме час уряду мобілізувати сили для запобігання другої хвилі коронавірусної інфекції, яка може мати страшні наслідки не тільки для економіки, а й для нашого людського ресурсу", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні четвертий день поспіль збільшується антирекорд з захворюваності на коронавірус.

Також Моз хочуть ввести нові критерії для визначення "кольорових" зон эпидопасности.

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