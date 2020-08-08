Затримання українських журналістів у Мінську. У МЗС повідомили про депортацію

Затриманих 7 серпня у Мінську українських журналістів депортували на Батьківщину. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України.

Так, повідомляється, що двох затриманих журналістів-громадян України депортували на батьківщину, вони вилетіли о 23:40 авіарейсом Мінськ-Одеса".

Одна з депортованих Ірина Ромалійська повідомила в Facebook, що паралельно журналістам "вліпили заборону на в'їзд". За словами її колеги Івана Гребенюка, заборона терміном на 10 років.

"Наскільки я зрозуміла, приводом став вчорашній ефір "Теперішнього часу". Співробітники, що допитували нас, переказували мені точки, з яких я включалася", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Національний союз журналістів України стурбований затриманням кореспондентів телеканалу "Теперішній Час", серед яких є українці, білоруською міліцією в Мінську. Білоруська влада повинна поважати права журналістів і засобів масової інформації.

У Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 років. Він був на підтримку головної суперниці Лукашенка Тихановської.