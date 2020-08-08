Газ для населення подорожчав більш ніж в півтора раза: як вибрати тариф та заощадити

у той час, як з 1 січня 2021 українцям без лічильників можуть вимкнути газ, . Новий тариф "Нафтогазу" на газ в умовах ринку на серпень виявився дорожчим, ніж липневий на 9%, а за "оптовим" тарифом "річний" доведеться платити більше на 59% Втім, це може виявитися вигідніше, якщо ціни під час опалювального сезону стрибнуть вгору.

Експерти зазначаються, державна компанія може користуватися своїм майже монопольним становищем, а тому радять українцям перед укладенням тривалої угоди дізнатися, що пропонують інші, пише "Обозреватель".

Запропонували заплатити на рік наперед

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" оголосила два тарифи:

"Місячний", ціна на серпень – 3,24 грн за кубометр;

"Річний" на 12 місяців – 4,73 грн за кубометр.

Це дорожче, ніж було в липні. Тоді гуртова ціна становила 2,29 грн за куб, а з урахуванням націнки "Нафтогазу" і ПДВ (але без вартості доставки й торговельної націнки постачальників) – 2,97 грн/куб.

Тобто тариф на серпень зріс приблизно на 9%, а за тарифом "Річний" доведеться платити більше одразу на 59% (ніж у липні).

Ціна в тарифі "Місячний" буде змінюватися щомісяця відповідно до ринкових умов. Також споживачі отримуватимуть знижку 1%, якщо заплатять за газ до 15 числа поточного місяця.

Тариф "Річний" передбачає оплату на рік уперед. Як розраховуватиметься сума та скільки саме доведеться заплатити, "Нафтогаз" поки що не повідомив – під'єднання буде доступне в особистому кабінеті клієнта після 15 серпня.

Тарифи на газ для населення від "Нафтогазу" gas.ua

Який із тарифів вигідніший

Зараз ціни в Україні на своєму мінімумі, але до осені буде подорожчання. Справа в тому, що вже зараз тенденція на світових ринках розвернулася. Якщо раніше газ дешевшав, то зараз навпаки – дорожчає.

"Ринок і маленька ціна – поняття несумісні. Зараз ціна 2,7-4,1 тисячі гривень за тисячу кубометрів, а взимку вона може бути 10 тисяч. Це ринок", – сказав директор компанії-постачальника природного газу ЄГАЗ Артем Компан.

"Складно називати конкретні цифри, але нині очікувані ціни восени в межах 4-5 тисяч гривень із ПДВ за тисячу кубометрів. Коливання ціни залежать від безлічі факторів. Це збереження й можливе посилення карантинних заходів, а значить, зменшення попиту з боку непобутових споживачів", – додав представник Української енергетичної біржі Артем Щербак.

Тут варто зазначити, що в умовах ринку газу "Нафтогаз" буде не єдиним постачальником. Крім нього, щонайменше є ще два великих гравці – компанія "Ясно" (входить до бізнесу Ріната Ахметова) та "Регіональна газова компанія" Дмитра Фірташа. Очікується, що на ринок вийдуть і інші компанії.

За задумом вони, конкуруючи, повинні пропонувати свої ціни. Тому щонайменше, перш ніж укладати тривалий договір із "Нафтогазом", варто дочекатись, коли свої тарифи оголосять інші постачальники.

Серйозні ризики

Втім, інші експерти попереджають: зараз "Нафтогаз" діє за монопольними правилами і навряд чи його тактика зміниться в майбутньому. Пояснюють це тим, що він контролює джерело газу для населення – компанію "Укргазвидобування". Саме у неї блакитне паливо купують облгази та незалежні компанії. З відкриттям ринку ситуація не зміниться: доступ до "свердловини" залишиться в "Нафтогазу", а це закладає серйозні ризики.

"Якщо говорити глобально, то монополія завжди живе за одними правилами. За рахунок того, що вона має доступ до джерела газу, вона може встановити будь-яку ціну, щоб прийшли люди. А коли стане зрозуміло, що вона захопила ринок, тоді може бути вже інша ситуація – компанія підвищить ціни й поводитиме себе як справжній монополіст. А йти буде ні до кого – альтернативні постачальники зникнуть", – у коментарі сказала експертка з енергетичних питань Марія Яковлєва.

Вона радить уважно вивчати пропозиції від інших постачальників: "Потрібно знайти справді незалежну компанію, яка працює за ринковими правилами".

Ще одна позиція "газових скептиків" стосується того, чи буде в перспективі вигідною купівля газу одразу на рік наперед по 4,73 грн/куб. Зрозуміло, що протягом частини сезону ціни будуть високими (тоді буде економія), однак поза опалювальним сезоном, можливо, доведеться серйозно переплачувати.

Експерт із енергетичних питань Юрій Корольчук нагадав, як у 2019 році "Нафтогаз" уже пропонував населенню купувати так званий "газовий запас", а потім "акцію" від держави тихо згорнули.

"Тоді ж усіх переконували, мовляв: "Налітай, бери! Взимку може газ може бути по 12 тисяч гривень за тисячу кубів, а ми пропонуємо по 5800 грн". А потім виявилось, що ціна навпаки впала, і "Нафтогаз" тихенько роздав переплачені гроші. Зрозуміло, що якби стався колапс, то люди виграли б. Тому зараз важко щось радити", – пояснив Корольчук.

Як повідомляли Українські Новини, Україна перейшла на ринкові ціни на газ для населення.

Також Кабмін змінив механізм визначення ціни скрапленого газу для населення.

Тим часом, в Україні з серпня зміняться правила регулювання цін на газ для населення.