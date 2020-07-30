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  • Помідори на Півдні почали стрімко дорожчати. Яка ціна на овочі на ринках
30 липня 2020, четвер, 05:45 3
Економіка 2020-07-30T06:00:02+03:00
Українські Новини
Помідори на Півдні почали стрімко дорожчати. Яка ціна на овочі на ринках

Помідори на Півдні почали стрімко дорожчати. Яка ціна на овочі на ринках

Анна Рудык
ціни на овочі, Помідори, ціни на помідори
Помідори
Помідори

В Україні через зменшення пропозиції тепличних томатів у південних регіонах України ціни на даний овоч поповзли вгору після того, як  ціни на помідори на Півдні країни знизилися до мінімального рівня в 2020 році і були нижчі, ніж ціни на огірки. Про це повідомляє EastFruit.

Так, повідомляється, що високим попитом користується рожевий помідор, за який зараз вже дають до 35 грн/кг при реалізації дрібним оптом. За звичайний червоний круглий томат – найдешевшу позицію серед помідорів для свіжого ринку, можна виручити у середньому 27-30 грн/кг. Помідори жовті купують приблизно за тією ж ціною, що і рожеві, і навіть трохи дешевше, а за томати-черрі в середньому платять 45-50 грн/кг.

Наголошується, що на ринку вже є і ґрунтові помідори, однак ціни на них значно нижчі. Оптові покупці мало цікавляться ґрунтовими помідорами, оскільки вони розуміють, що ризик псування такої продукції набагато вищий. Тому ціни на грунтовій помідор в середньому вдвічі нижчий, ніж на продукцію закритого грунту. У продажу присутній як "помідор салатний" для свіжого ринку, так і помідор "сливка" для консервації. Ціни на обидві ці позиції приблизно збігаються.

Таким чином, ціни на помідори в Україні в середині літа залишаються порівняно високими – вони вищі, ніж в інших країнах регіону, крім Росії.

Як повідомляли Українські Новини, картоплю продають дешевше, ніж у минулому році.

Також овочі борщового набору різко подешевшали.

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