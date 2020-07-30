Помідори на Півдні почали стрімко дорожчати. Яка ціна на овочі на ринках

В Україні через зменшення пропозиції тепличних томатів у південних регіонах України ціни на даний овоч поповзли вгору після того, як ціни на помідори на Півдні країни знизилися до мінімального рівня в 2020 році і були нижчі, ніж ціни на огірки. Про це повідомляє EastFruit.

Так, повідомляється, що високим попитом користується рожевий помідор, за який зараз вже дають до 35 грн/кг при реалізації дрібним оптом. За звичайний червоний круглий томат – найдешевшу позицію серед помідорів для свіжого ринку, можна виручити у середньому 27-30 грн/кг. Помідори жовті купують приблизно за тією ж ціною, що і рожеві, і навіть трохи дешевше, а за томати-черрі в середньому платять 45-50 грн/кг.

Наголошується, що на ринку вже є і ґрунтові помідори, однак ціни на них значно нижчі. Оптові покупці мало цікавляться ґрунтовими помідорами, оскільки вони розуміють, що ризик псування такої продукції набагато вищий. Тому ціни на грунтовій помідор в середньому вдвічі нижчий, ніж на продукцію закритого грунту. У продажу присутній як "помідор салатний" для свіжого ринку, так і помідор "сливка" для консервації. Ціни на обидві ці позиції приблизно збігаються.

Таким чином, ціни на помідори в Україні в середині літа залишаються порівняно високими – вони вищі, ніж в інших країнах регіону, крім Росії.

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