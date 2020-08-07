Януковичу я все пробачив, – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжував спілкуватися з колишнім Президентом України Віктором Януковичем після його втечі з України, хоча раніше у них траплялися серйозні розбіжності.

Про це білоруський президент заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Лукашенко нагадав, що в квітні 2011 року повинен був відвідати міжнародний форум в Києві, а потім зустрітися з Януковичем і Президентом Росії Дмитром Медведєвим у Чорнобилі. Однак через загрозу бойкоту форуму з боку Єврокомісії запрошення білоруському президентові було відкликано.

"Захід на нього надавив:" Ну що там Лукашенко? .. "Він відмовився приймати мене в Україні. А коли я сказав: "Я не потребую дозволу, щоб прилетіти до себе додому, в Україну", - він закрив проліт для мого літака", - сказав Президент Білорусі.

https://www.youtube.com/watch?v=R5UmsPFMUaw" frameborder="0" allowfullscreen>

Під час Євромайдану 2014 року Лукашенко підтримував Януковича, тому що "не хотів, щоб ця революція сталася". Він визнав, що втеча українського президента стало для нього несподіванкою.

"Але я йому все пробачив. Ми з ним кілька разів дзвонили один одному, особливо коли у нього син загинув та інше. Ну, всяке буває в житті ... Людина дала слабину. Не можна бути злопам'ятним. Тому не скажу, що у нас сьогодні погані відносини", - зазначив Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко звинуватив Турчинова в здачі Криму Росії без бою.

Також Лукашенко заявив, що Президент України Володимир Зеленський гарна людина, але гарним президентом не стане.