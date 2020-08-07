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  • Влада Лівану заявила про можливе зовнішнє втручання до вибуху в Бейруті
07 серпня 2020, пʼятниця, 19:04 6
Світ 2020-08-07T20:45:02+03:00
Українські Новини
Влада Лівану заявила про можливе зовнішнє втручання до вибуху в Бейруті

Влада Лівану заявила про можливе зовнішнє втручання до вибуху в Бейруті

Елизавета Кесельман
Бейрут, Ліван, вибух у Бейруті
Президент Лівану припустив зовнішнє втручання до вибуху в Бейруті.Фото: SalamNews
Президент Лівану припустив зовнішнє втручання до вибуху в Бейруті.Фото: SalamNews

Президент Лівану Мішель Аун заявив про те, що причиною вибуху в порту Бейрута може бути зовнішнє втручання, проте остаточні причини масштабних вибухів у Бейруті ще не встановлені. Однією з причин може бути зовнішнє втручання.

Про це передає The New York Times.

Як відзначається, президент Лівану попросив президента Франції Еммануеля Макрона надати аерофотознімки, щоб визначити, що сталося, і якщо у французів їх немає, ми запитаємо їх з іншого джерела.

"Причина поки не встановлена. Існує можливість зовнішнього втручання через ракету, бомбу або іншу дію", - сказав президент Лівану.

Він також уточнив, що розслідування трагедії має встановити, як вибуховий матеріал потрапив у порт Бейрута і за яких умов там зберігався, чи був вибух результатом недбалості або нещасним випадком, а також чи відбулося зовнішнє втручання.

Як повідомляли Українські Новини, в соціальних мережах обговорюють всілякі теорії змови про вибух у порту Бейрута, де до трагедії приписують втручання США, Ізраїлю та Канади.

Тим часом, жителі Бейрута після потужного вибуху вийшли на мітинги і спробували штурмувати парламент.

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