Жителі Бейрута після потужного вибуху вийшли на мітинги і спробували штурмувати парламент

Після потужного вибуху в порту Бейрута, де утворився кратер шириною в 124 метри, в столиці почалися антиурядові мітинги, де громадяни Лівану стали звинувачувати влади в халатності і спробували штурмом взяти парламент. Про це йдеться в ефірі "ТСН.Ранок".

"На акцію прийшли сотні людей, вони звинувачують владу в трагедії. Кажуть, що до потужних вибухів в Бейруті привели недбалість і корупція. Мітингувальники оточили парламент, а потім вступили в зіткнення з правоохоронцями. Поліція залучила проти них сльозогінний газ ", - розповіли в студії.

Крім того, в Бейруті почали прощатися із загиблими. Їх кількість зросла до 157 осіб. Більше ніж 5000 осіб отримали поранення.

Як зазначається, цифра жертв - не остаточна, адже до цих пір зниклими безвісти вважаються десятки людей. Їх пошуками четверту добу займаються рятувальники.

Як повідомляли Українські Новини, поліція Кіпру допитала росіянина, чий корабель привіз селітру, яка вибухнула в порту Бейрута.

Крім того, в Бейруті після вибуху затримано 16 співробітників порту.