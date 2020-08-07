Поліція Кіпру допитала росіянина, чий корабель доставив селітру, яка вибухнула в порту Бейрута, - ЗМІ

Громадянина Росії Ігоря Гречушкіна, чиє судно, за попередніми даними, перевозило партію аміачної селітри, яка стала причиною допитала поліція Кіпру за запитом Інтерполу. вибуху в Бейруті, допитала поліція Кіпру за запитом Інтерполу. Про це повідомляє Reuters.

Як наголошується, співробітники правоохоронних органів Кіпру виявили і допитали росіянина, у якого імовірно кілька років тому конфіскували судно, що перевозило велику партію аміачної селітри.

"З Інтерполу в Бейруті надійшов запит з проханням встановити місцезнаходження цієї людини і задати певні питання, пов'язані з вантажем", - заявив прессекретар кіпрської поліції Христос Андреу.

Представник поліції зазначив, що допит чоловіка проходив в його будинку на Кіпрі. Назвати ім'я людини прессекретар відмовився.

Як передає відомство, спираючись на свої джерела, в Службі безпеки Кіпру, йдеться про 43-річного росіянина Ігоря Гречушкіна.

Як повідомляли Українські Новини, у Бейруті після вибуху затримано 16 співробітників порту.

Раніше очевидці, які проживають в Бейруті, розповіли, як пройшла ніч після потужного вибуху.