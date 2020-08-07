У Білорусі скасовують концерти через вибори президента

Білорусь прийняла рішення скасувати концерти місцевих і закордонних зірок в декількох великих містах через майбутні вибори президента Білорусі, у зв'язку з якими, ситуація в країні нестабільна. Про це повідомляє TUT.by.

Як відзначається, концерти скасували в Гомелі та Гродно, а в Бресті, Вітебську, Могильові та Мінську - перенесли на невизначений термін.

Керівник компанією й організатор Atom Entertainment Group Андрій Алексєєв заявив, що концерт робили для всіх і спочатку захід не було політичним.

"Одна частина людей спробувала довести артистам, що це політична акція, їх втягнули в політичні сутички", - сказав він.

За його словами, через нібито можливих провокацій вирішили перенесли концерти. Рішення про дату і місце концертів, додає він, візьмуть вже після виборів.

Як повідомляли Українські Новини, главу виборчого штабу головної суперниці Лукашенко Тихановської затримали в Мінську.

Крім того, в Мінську відбувся один з наймасштабніших мітингів за останні 10 років на підтримку головної суперниці Лукашенко Світлани Тихановської. На мітинг прийшло понад 63 тисяч осіб.