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  • Президентом буде мужик. У нас конституція не під жінку, — Лукашенко про можливий прихід жінки до влади
29 травня 2020, пʼятниця, 18:03 10
Світ 2020-05-29T19:15:02+03:00
Українські Новини
Президентом буде мужик. У нас конституція не під жінку, — Лукашенко про можливий прихід жінки до влади

Президентом буде мужик. У нас конституція не під жінку, — Лукашенко про можливий прихід жінки до влади

Елизавета Кесельман
Сексизм, Білорусь, Олександр Лукашенко, Вибори президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який раніше запрошував президентів інших країн взяти участь у параді 9 травня, незважаючи на попередження ВООЗ, висловився про можливий прихід жінки до влади, у переддень майбутніх виборів президента, які в країні призначені на 9 серпня. Про це передає "Белта".

Зокрема, Лукашенко вважає, що жінка в Білорусі не зможе прийти до влади, оскільки білоруське суспільство не готове до того, щоб пост президента країни зайняла саме жінка.

"У нас Конституція не під жінку. І у нас суспільство не дозріло для того, щоб голосувати за жінку. Тому що у нас за Конституцією президент володіє сильною владою", — заявив Лукашенко.

В якості аргументів, чинний президент навів у приклад Литву:

"У нас — не Литва. Там була Даля Грібаускайте, прийшла, посміхнулася, посиділа і пішла. Ні за що не відповідає, тому що там парламентська республіка. У нас — ні. Президентом буде мужик, я в цьому абсолютно переконаний", — заявив Лукашенко.

Президент відзначив те, як організований процес збору підписів у потенційних кандидатів - жінок:

"Вони тихо, спокійно збирають ці підписи. Нещодавно поцікавився - ці жінки зібрали більше підписів, ніж всі мужики, які в інтернеті піаряться", — це заявив президент.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз спростив отримання візи для Білорусі, зменшивши список документів і вартість короткострокової візи.

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